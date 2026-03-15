Arranque soñado de Franco Colapinto en China: ganó seis posiciones tras la largada

Franco Colapinto tuvo una largada impecable en el Gran Premio de China y avanzó rápidamente en el pelotón.

Franco Colapinto tuvo un comienzo brillante en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino largó desde el puesto 12 y protagonizó una salida muy sólida, logrando adelantar seis posiciones para ubicarse sexto en las primeras vueltas de la carrera.

El avance inicial del argentino se vio favorecido por una situación inesperada en la parrilla. Colapinto se benefició de la ausencia de los McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri, que debían ubicarse en tercera fila, no pudieron largar), lo que abrió espacio en el pelotón desde el inicio.

A eso se sumó un incidente en pista que también modificó el orden de la carrera. Un trompo de Hadjar provocó que el piloto perdiera el control de su auto, maniobra que también terminó dejando fuera de pista a Bearman y generó más oportunidades para quienes venían detrás.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de China Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de China Estrategia y auto de seguridad: Colapinto, segundo La carrera cambió aún más tras la aparición del auto de seguridad. En ese momento, varios pilotos aprovecharon para ingresar a boxes, pero Colapinto y Alpine optaron por una estrategia diferente al mantenerse en pista con neumáticos duros.