Video: así fue la maniobra de Franco Colapinto por la que recibió un importante reconocimiento

Franco Colapinto volvió a captar la atención de la Fórmula 1 gracias a una maniobra que rápidamente se hizo viral entre los fanáticos. El piloto argentino de Alpine fue protagonista de uno de los adelantamientos más destacados de la temporada y ahora recibió un reconocimiento por esa acción .

Los seguidores de la Máxima eligieron a Colapinto como el autor del " Mejor Adelantamiento del Mes " de julio, un reconocimiento que destacó la maniobra realizada por el piloto argentino durante el Gran Premio de Bélgica.

La acción se produjo en la vuelta 31 de la carrera, cuando Colapinto ejecutó un espectacular 2x1 para superar a Liam Lawson y a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Esa maniobra se impuso a las protagonizadas por Max Verstappen, Lewis Hamilton y el propio Lawson, al obtener el 56% de los votos.

Ese doble adelantamiento resultó determinante para que el argentino terminara décimo y sumara un punto en el campeonato, además de convertirse en uno de los momentos más destacados del fin de semana en Spa-Francorchamps.

La maniobra por la que Colapinto ganó el premio al Mejor Adelantamiento del Mes

El premio llega en pleno receso de verano de la Fórmula 1 y representa una nueva muestra del buen momento que atraviesa Colapinto en su primera temporada completa con Alpine. El piloto nacido en Pilar ya consiguió sumar puntos en seis Grandes Premios: Canadá (6°), Miami (7°), Gran Bretaña (9°), China (10°), Barcelona (10°) y Bélgica (10°).

Su rendimiento también fue destacado recientemente por un panel de especialistas convocado por la propia Fórmula 1, que lo ubicó entre los diez mejores pilotos de la temporada.

Franco Colapinto fue elegido por los seguidores de la Fórmula 1 como el autor del "Mejor Adelantamiento del Mes" de julio. www.francolapinto.com

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Tras el receso europeo, la actividad de la máxima categoría se reanudará con el Gran Premio de los Países Bajos. La próxima carrera se disputará el domingo 23 de agosto, cuando Colapinto buscará mantener el nivel que viene mostrando en Alpine y seguir consolidándose como una de las revelaciones de la temporada 2026.

Con actuaciones cada vez más consistentes y maniobras que generan repercusión entre especialistas y aficionados, el argentino continúa afianzándose en la Fórmula 1 y sumando argumentos para prolongar su futuro dentro de la categoría.