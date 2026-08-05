La Fórmula 1 puso a Colapinto entre los mejores del año y lanzó un fuerte pronóstico sobre su futuro en Alpine

La Máxima ubicó a Colapinto en el top 10 de la temporada y destacó su crecimiento con Alpine, además de anticipar qué puede pasar con su continuidad.

Franco Colapinto sigue acumulando reconocimientos en su primera temporada completa en la Fórmula 1. En medio del receso de verano, un panel de especialistas convocado por la propia categoría elaboró un ranking con los mejores pilotos del campeonato y ubicó al argentino en el décimo puesto, por encima de la posición que actualmente ocupa en el Campeonato de Conductores.

El piloto de Alpine aparece dos lugares por encima de su ubicación en la tabla, donde suma 19 puntos gracias a sus actuaciones en Canadá (6°), Miami (7°), Gran Bretaña (9°) y los décimos puestos conseguidos en China, Barcelona y Bélgica. Un rendimiento que, pese a las limitaciones del monoplaza francés, no pasó desapercibido para los analistas.

Colapinto fue reconocido por la Fórmula 1 como uno de los mejores del campeonato "Hablando de consistencia, este es un aspecto en el que Franco Colapinto ha mejorado notablemente durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine", destacaron los expertos al fundamentar su elección, poniendo el foco en la evolución que mostró el argentino a lo largo del campeonato.

Franco Colapinto fue reconocido por la Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos del año. X @AlpineF1Team Además, remarcaron el aporte del bonaerense al equipo de Enstone: "Seis carreras sumando puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Pierre Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Equipos". Y fueron todavía más allá al analizar su futuro dentro de la escudería.

"Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas", concluyeron los especialistas, dejando un claro respaldo al argentino de cara a 2027.