El titular de la Fórmula 1 confirmó que mantiene conversaciones con Sudamérica y crece la expectativa por un regreso a Argentina

La Máxima analiza posibles incorporaciones a su calendario y Stefano Domenicali confirmó que existen charlas con países de Sudamérica. En ese contexto, Argentina busca posicionarse con la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La posibilidad de que la Fórmula 1 sume nuevas sedes sigue generando expectativas, aunque el calendario actual representa un desafío. En ese escenario, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmó que la categoría mantiene conversaciones con potenciales anfitriones en distintas regiones del mundo, entre ellas Sudamérica.

"Estamos hablando en Sudamérica, también en el Lejano Oriente. Y una cosa que puedo decirles es que hemos recibido más solicitudes en China y Japón, pero, por el momento, queremos mantener una sola carrera en China".

¿Qué significa esta declaración para Argentina? Desde la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2024, Buenos Aires pasó a integrar el grupo de ciudades interesadas en recibir nuevamente una competencia de la máxima categoría.

Colapinto podría volver a Buenos Aires junto a la Fórmula 1 www.francolapinto.com Con ese objetivo, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa un proceso de remodelación que permitirá albergar el regreso del MotoGP en abril del próximo año y, al mismo tiempo, dejar el circuito preparado para un eventual retorno de la F1.