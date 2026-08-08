Atento, Colapinto: la frase de Briatore que ilusiona al argentino de cara a la próxima temporada de Fórmula 1

El jefe de Alpine fue contundente al momento de hablar de Colapinto y Gasly para 2027 y el objetivo principal del equipo para la próxima temporada.

Flavio Briatore llegó a Alpine hace dos años con una misión clara: reordenar una estructura que llevaba tiempo lejos de los primeros puestos de la Fórmula 1. Desde entonces, el italiano fue tomando decisiones importantes dentro del equipo y una de ellas fue apostar por la dupla conformada por Pierre Gasly y Franco Colapinto. Ahora, en pleno receso de la categoría, volvió a dejar en claro que confía en ambos.

La idea de Briatore es que los dos pilotos continúen en Alpine durante la próxima temporada. Para el empresario de 76 años, el principal problema de la escudería no está hoy detrás del volante, sino en el rendimiento del monoplaza: “En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad. Tenemos que incorporar al piloto al equipo cuando consideremos que puede marcar la diferencia. Ahora necesitamos construir el equipo, generar confianza entre los ingenieros y complicidad entre todos”, explicó en diálogo con The Race.

Flavio Briatore confirmó que quiere retener a Gasly y Colapinto en Alpine para 2027 A la hora de hablar de Gasly, Briatore fue especialmente elogioso y lo ubicó entre los mejores de la parrilla actual: “Si hablamos de los seis mejores pilotos, creo que Pierre está entre ellos. Solo necesitamos un auto mejor y más confianza en las personas que tenemos en la fábrica”, sostuvo. Incluso dejó abierta la posibilidad de que sea el francés quien aporte esas décimas que Alpine necesita para dar el salto de calidad: “¿Por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que tenemos?”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron entre los diez primeros y sumaron puntos para Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña. Instagram @alpinef1team El respaldo también alcanzó a Colapinto, quien atraviesa su primera temporada completa como piloto titular de Fórmula 1. Briatore destacó la evolución del argentino y pidió paciencia con su crecimiento: “Lo mismo se aplica a Franco. Está en el comienzo de su camino en la Fórmula 1 y mejoró mucho desde el año pasado”. Para el italiano, el potencial del pilarense todavía está lejos de haber alcanzado su techo.