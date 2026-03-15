Histórico: Colapinto finalizó en el 10° lugar en el GP de China y sumó su primer punto como piloto de Alpine

Histórico. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de China, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un comienzo complicado en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 14° y clasificó 12°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1 .

Después de otra gran largada, que se vio opacada por el insólito choque de Esteban Ocon con el pilarense luego de salir de boxes, el número 43 terminó la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái en el 10° puesto y sumó su primer punto como piloto de Alpine .

Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó seis posiciones tras los abandonos de los McLaren y los adelantamientos de Hulkenberg, Lawson y Bearman. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el abandono de Stroll, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas duras) y en ese instante quedó 2°.

Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris, pero cuando se acercaron Ocon y Bearman, Franco sacó sus dotes de cómo defenderse y, vuelta tras vuelta, hizo defensas monumentales contra sus rivales. No obstante, llegó un punto en el que el británico de Haas y su compañero de equipo Pierre Gasly, lo pasaron.

Franco Colapinto se comió a los Racing Bulls en la largada del GP de China

En ese precioso instante, Alpine llamó a Colapinto para cambiar su set de neumáticos y todo parecía ir de maravillas, hasta que apareció Esteban Ocon. En la salida de los boxes, el piloto de Haas chocó deliberadamente al argentino provocando un trompo de ambos. Para su fortuna, el 43 pudo seguir con su trayectoria mientras que al francés le aplicaron una sanción de 10 segundos.

El insólito choque de Ocon a Colapinto

El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1

En las últimas vueltas, Franco logró superar al joven Lindblad y estaba 11° en busca de cazar a Sainz y sumar sus primeros puntos, pero con lo que no contaba era con que Max Verstappen iba a abandonar unas vueltas más adelante y ya con eso logró ubicarse 10.°

Finalmente, Colapinto no pudo superar a Sainz en las últimas vueltas y terminó la carrera en el décimo lugar sumando así su primer punto en la temporada 2026. Además, Alpine también festejó por duplicado, ya que Pierre Gasly logró un meritorio sexto puesto.

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la Fórmula 1

Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de China al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Hamilton, el joven de 19 años lo pasó en la siguiente y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.

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Kimi Antonelli y su primera victoria en un Gran Premio en el #ChineseGP. ¡Impresionante lo de Mercedes, otra vez con el 1-2!



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Por su parte, su compañero de equipo George Russell terminó en el 2° lugar mientras que Lewis Hamilton completó el podio. Leclerc fue cuarto y Oliver Bearman, uno de los pilotos del día, terminó 5°.

Párrafo aparte para la decepcionante actuación de los McLaren, que no pudieron correr por problemas técnicos en sus monoplazas, y de Max Verstappen, quienes sufrió fallas en su motor y tuvo que abandonar a falta de 10 vueltas para el final.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de China

Live Blog Post Kimi Antonelli ganó su primer GP El piloto italiano dominó de principio a fin en Shanghái y ganó su primera carrera como piloto profesional de la Fórmula 1. Su compañero de equipo, George Russell terminó 2° y Lewis Hamilton completó el podio. Por su parte, Pierre Gasly sumó muchos puntos para Alpine al finalizar 6°. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033100253772058966&partner=&hide_thread=false KIMI ANTONELLI WINS FOR THE FIRST TIME!!



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Live Blog Post Franco Colapinto no pudo pasar a Sainz y terminó la carrera en el 10° lugar Luego de una dura batalla, Franco Colapinto no logró superar al piloto español de Williams y concluyó la carrera en el 10° lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2033102612703183252&partner=&hide_thread=false VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!



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Live Blog Post Abandono de Max Verstappen y Colapinto se mete en los puntos El auto del tetracampeón del mundo fue perdiendo potencia poco a poco y tuvo que abandonar el GP de China. Con este abandono, Colapinto sube al puesto 10° y se mete en los puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033096693843923445&partner=&hide_thread=false ¡COLAPINTO EN ZONA DE PUNTOS! Verstappen se quedó, retira su Red Bull y el argentino sube al 10º lugar.#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nnYE7hq8XG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Colapinto pasó a Lindblad y está 11° El argentino superó de gran manera al británico, quien aún debe la parada todavía. Ahora irá en busca de Carlos Sainz y de meterse en la zona de puntos, donde se encuentra su compañero Gasly.

Live Blog Post ¡10 segundos a Ocon por el choque a Colapinto! La penalización no tardó en llegar para el piloto de Haas por su increíble maniobra frente al argentino. Lo hará caer al último lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033092918571905428&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: 10 segundos de penalidad para el francés Esteban Ocon por el choque a Franco Colapinto.#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gRzKbG59gW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Franco a los boxes y en la salida toque con Ocon El piloto argentino salió de los boxes y Esteban Ocon lo tocó en la rueda delantera. Para su fortuna el argentino pudo continuar y superó rápidamente a Bottas. El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1

Live Blog Post Gasly hizo un doble sobrepaso y Colapinto aprovechó para quedar octavo El argentino había perdido la posición con Ocon, su máximo rival porque tiene la misma estrategia, pero el francés se fue un poco largo y su compañero de Alpine lo aprovechó para sobrepasarlos. Ahora, quedaron Gasly 7°, Colapinto 8° y Ocon 9°. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2033089564936466660&partner=&hide_thread=false LAP 30/56:MEGA TEAMWORK Franco holds up OCO and then lets him past, enabling Pierre to take advantage and P7 https://t.co/hhjdmLL7u7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

Live Blog Post Russell pasó a las dos Ferraris y está en el 2° lugar

Live Blog Post Colapinto persigue a Verstappen El argentino está a medio segundo del neerlandés, que no puede superar a Bearman, que se le alejó a casi dos segundos. Sin embargo, no puede descuidarse porque detrás está muy cerca Ocon. Gasly, en tanto, superó a Hulkenberg y está noveno ya.

Live Blog Post Bearman y Verstappen pasaron a Colapinto y este cayó al 7° puesto

Live Blog Post Franco Colapinto está 5° en el GP de China y pelea con Ocon El argentino tiene una pelea por los puntos y con una misma estrategia con el francés de Haas, que también largó con la goma dura y todavía no pasó por boxes. Era clave dejar pasar a los autos rápidos para concentrarse en no perder tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033085773386240504&partner=&hide_thread=false ¡ES ESPECTACULAR COMO SE DEFIENDE FRANCO COLAPINTO DE ESTEBAN OCON! #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aRSLUZSkQi — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Hamilton lo pasó a Colapinto y ahora está 3° El piloto de Ferrari impuso condiciones y con gomas más nuevas adelantó al piloto argentino, quien ahora tendrá que defenderse de Leclerc. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033084170235203834&partner=&hide_thread=false LAP 15/56Hamilton is making moves, passing Colapinto for P2 now! Meanwhile, Leclerc passes Russell #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UT8VHjJvPl — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Live Blog Post Colapinto se defendió de Ocon pero Antonelli se escapó El argentino mantuvo el segundo lugar luego de que el italiano hiciera un buen relanzamiento cuando se fue el safety car. Hamilton presiona a Ocon tras pasar a Russell. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033083776004206698&partner=&hide_thread=false ¡FRANCO COLAPINTO DA PELEA EN EL SEGUNDO LUGAR! Se relanzó la carrera y el argentino se mantiene escolta, con una buena defensa ante Ocon.#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uFhJscoMEh — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Se quedó Lance Stroll y hay Safety Car El piloto de Aston Martin se quedó en el medio de la pista y provocó la salida de la bandera amarilla. Los pilotos con gomas medias aprovecharon para ir a los boxes mientras que Colapinto se quedó en la pista y se encuentra 2° por detrás de Antonelli. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033082599002833244&partner=&hide_thread=false ¡COLAPINTO ESTÁ SEGUNDO EN ESTE PRECISO MOMENTO! Hay Safety Car y el argentino quedó detrás del líder Kimi Antonelli.#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/N79G2SuQxe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Verstappen con problemas en la largada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033079907232714825&partner=&hide_thread=false ¡VERSTAPPEN OTRA VEZ CON PROBLEMAS EN LA LARGADA! Como en la jornada de ayer, el piloto de Red Bull se quedó y fue superado por varios autos.#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gnOCSDzZSh — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post Antonelli recuperó la punta y lidera con Russell detrás de él El italiano logró pasar a Hamilton, que apenas pudo liderar una vuelta, aunque se mantiene a medio segundo. Mientras tanto, la transmisión muestra que Piastri y Norris se bajan de sus autos. Ya son cuatro los abandonos: Albon y Bortoleto ni largaron. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033077838954291431&partner=&hide_thread=false LAP 2/56Antonelli makes the move for the lead! The fight for the lead is ON #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/luAXXjfwMv — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Live Blog Post Franco Colapinto y una largada magnífica para meterse 6° El piloto argentino superó a Hulkenberg, los abandonos de los McLaren y el trompo entre Hadjar y Bearman para meterse en el 6° puesto en China. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2033078381890166936&partner=&hide_thread=false ¡COLAPINTO, AL SEXTO LUGAR!Enorme comienzo del argentino en el #ChineseGP, avanzando hasta la sexta posición. ¡Brillante defensa sobre los Racing Bulls!Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IM3bZ8CyuW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 15, 2026

Live Blog Post Hamilton salió como un cohete y tomó el liderato en China Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033078782756602048&partner=&hide_thread=false Hamilton into the lead off the line... Here's how the Grand Prix start unfolded in China! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Live Blog Post Colapinto sale con la goma dura El argentino eligió ese compuesto, para hacer un stint más largo en una estrategia a una parada, al igual que Norris, Bortoleto, Alonso, Stroll, Albon, Hulkenberg, Ocon y Lindblad. El resto está con medios.

Live Blog Post La grilla de partida del Gran Premio de China Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032731673993900313&partner=&hide_thread=false It's Kimi Antonelli who will lead the field away! Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026