Histórico: Colapinto finalizó en el 10° lugar en el GP de China y sumó su primer punto como piloto de Alpine

Histórico. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de China, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un comienzo complicado en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 14° y clasificó 12°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1.
Después de otra gran largada, que se vio opacada por el insólito choque de Esteban Ocon con el pilarense luego de salir de boxes, el número 43 terminó la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái en el 10° puesto y sumó su primer punto como piloto de Alpine.
Franco Colapinto terminó 10° y sumó su primer punto con Alpine
Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó seis posiciones tras los abandonos de los McLaren y los adelantamientos de Hulkenberg, Lawson y Bearman. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el abandono de Stroll, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas duras) y en ese instante quedó 2°.
Franco Colapinto se comió a los Racing Bulls en la largada del GP de China
ESPN
Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris, pero cuando se acercaron Ocon y Bearman, Franco sacó sus dotes de cómo defenderse y, vuelta tras vuelta, hizo defensas monumentales contra sus rivales. No obstante, llegó un punto en el que el británico de Haas y su compañero de equipo Pierre Gasly, lo pasaron.
El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China
@F1
En las últimas vueltas, Franco logró superar al joven Lindblad y estaba 11° en busca de cazar a Sainz y sumar sus primeros puntos, pero con lo que no contaba era con que Max Verstappen iba a abandonar unas vueltas más adelante y ya con eso logró ubicarse 10.°
Finalmente, Colapinto no pudo superar a Sainz en las últimas vueltas y terminó la carrera en el décimo lugar sumando así su primer punto en la temporada 2026. Además, Alpine también festejó por duplicado, ya que Pierre Gasly logró un meritorio sexto puesto.
Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la Fórmula 1
Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de China al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Hamilton, el joven de 19 años lo pasó en la siguiente y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.
El piloto italiano dominó de principio a fin en Shanghái y ganó su primera carrera como piloto profesional de la Fórmula 1. Su compañero de equipo, George Russell terminó 2° y Lewis Hamilton completó el podio. Por su parte, Pierre Gasly sumó muchos puntos para Alpine al finalizar 6°.
El piloto argentino salió de los boxes y Esteban Ocon lo tocó en la rueda delantera. Para su fortuna el argentino pudo continuar y superó rápidamente a Bottas.
El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China
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15-03-2026 04:56
Gasly hizo un doble sobrepaso y Colapinto aprovechó para quedar octavo
El argentino había perdido la posición con Ocon, su máximo rival porque tiene la misma estrategia, pero el francés se fue un poco largo y su compañero de Alpine lo aprovechó para sobrepasarlos. Ahora, quedaron Gasly 7°, Colapinto 8° y Ocon 9°.
Russell pasó a las dos Ferraris y está en el 2° lugar
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15-03-2026 04:46
Colapinto persigue a Verstappen
El argentino está a medio segundo del neerlandés, que no puede superar a Bearman, que se le alejó a casi dos segundos. Sin embargo, no puede descuidarse porque detrás está muy cerca Ocon. Gasly, en tanto, superó a Hulkenberg y está noveno ya.
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15-03-2026 04:41
Bearman y Verstappen pasaron a Colapinto y este cayó al 7° puesto
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15-03-2026 04:35
Franco Colapinto está 5° en el GP de China y pelea con Ocon
El argentino tiene una pelea por los puntos y con una misma estrategia con el francés de Haas, que también largó con la goma dura y todavía no pasó por boxes. Era clave dejar pasar a los autos rápidos para concentrarse en no perder tiempo.
El piloto de Aston Martin se quedó en el medio de la pista y provocó la salida de la bandera amarilla. Los pilotos con gomas medias aprovecharon para ir a los boxes mientras que Colapinto se quedó en la pista y se encuentra 2° por detrás de Antonelli.
Antonelli recuperó la punta y lidera con Russell detrás de él
El italiano logró pasar a Hamilton, que apenas pudo liderar una vuelta, aunque se mantiene a medio segundo. Mientras tanto, la transmisión muestra que Piastri y Norris se bajan de sus autos. Ya son cuatro los abandonos: Albon y Bortoleto ni largaron.
El argentino eligió ese compuesto, para hacer un stint más largo en una estrategia a una parada, al igual que Norris, Bortoleto, Alonso, Stroll, Albon, Hulkenberg, Ocon y Lindblad. El resto está con medios.