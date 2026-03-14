Russell ganó la Sprint en el Gran Premio de China y Franco Colapinto terminó 14°

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Abandonos y neutralización en la Sprint

El británico Arvid Lindblad debió abandonar la carrera luego de que desde Racing Bulls le indicaran por radio que era necesario detener el coche debido a un problema mecánico.

Minutos después, también surgieron complicaciones para Nico Hülkenberg, quien quedó detenido en la pista a la altura de la curva 1. La situación obligó a la dirección de carrera a desplegar el coche de seguridad para retirar el monoplaza y neutralizar momentáneamente la competencia.