Russell ganó la Sprint en el Gran Premio de China y Franco Colapinto terminó 14°
El piloto de Mercedes se impuso en la carrera corta, con las dos Ferrari detrás. Franco Colapinto avanzó algunos lugares, mientras que Gasly fue 11º.
El piloto de Mercedes se impuso en la carrera corta, con las dos Ferrari detrás. Franco Colapinto avanzó algunos lugares, mientras que Gasly fue 11º.
Franco Colapinto, que tuvo una impresionante largada en la Sprint del Gran Premio de China, logró avanzar algunos lugares respecto de la clasificación y cruzó la bandera a cuadros en la 14ta. posición. Pierre Gasly, en tanto, finalizó P11, por lo que Alpine no pudo sumar puntos en la carrera corta.
El piloto argentino partía desde el 16º lugar de la parrilla, pero una espectacular salida le permitió avanzar cuatro lugares, llegando a posicionarse durante varias vueltas en el puesto 12 de la grilla.
Sin embargo, y tras algunos inconvenientes denunciados por radio, no pudo seguir avanzando y debió conformarse con el 14 puesto.
El británico George Russell (Mercedes) ganó la carrera Sprint, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y primera en contar con este formato especial.
El líder de la clasificación, que arrancó la carrera desde la pole, se impuso en esta prueba corta -19 vueltas, un total de 103,6 kilómetros- a los dos pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, segundo y tercero bajo la bandera a cuadros.