Presenta:
Franco Colapinto logró avanzar algunas posiciones, aunque Alpine no sumó puntos en la Sprint.&nbsp;
En Vivo

Russell ganó la Sprint en el Gran Premio de China y Franco Colapinto terminó 14°

El piloto de Mercedes se impuso en la carrera corta, con las dos Ferrari detrás. Franco Colapinto avanzó algunos lugares, mientras que Gasly fue 11º.

MDZ Deportes

Franco Colapinto, que tuvo una impresionante largada en la Sprint del Gran Premio de China, logró avanzar algunos lugares respecto de la clasificación y cruzó la bandera a cuadros en la 14ta. posición. Pierre Gasly, en tanto, finalizó P11, por lo que Alpine no pudo sumar puntos en la carrera corta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2032664251723079776&partner=&hide_thread=false

El piloto argentino partía desde el 16º lugar de la parrilla, pero una espectacular salida le permitió avanzar cuatro lugares, llegando a posicionarse durante varias vueltas en el puesto 12 de la grilla.

Sin embargo, y tras algunos inconvenientes denunciados por radio, no pudo seguir avanzando y debió conformarse con el 14 puesto.

Russell manda en la Sprint

El británico George Russell (Mercedes) ganó la carrera Sprint, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y primera en contar con este formato especial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032665805314261115&partner=&hide_thread=false

El líder de la clasificación, que arrancó la carrera desde la pole, se impuso en esta prueba corta -19 vueltas, un total de 103,6 kilómetros- a los dos pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, segundo y tercero bajo la bandera a cuadros.

Resultado completo de la carrera Sprint en Shanghái

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la Sprint del GP de China

Live Blog Post

George Russell se impuso en la Sprint

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032662639323554194&partner=&hide_thread=false

El británico consiguió una nueva victoria. El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari. Franco Colapinto terminó 14º.

Live Blog Post

Abandonos y neutralización en la Sprint

El británico Arvid Lindblad debió abandonar la carrera luego de que desde Racing Bulls le indicaran por radio que era necesario detener el coche debido a un problema mecánico.

Minutos después, también surgieron complicaciones para Nico Hülkenberg, quien quedó detenido en la pista a la altura de la curva 1. La situación obligó a la dirección de carrera a desplegar el coche de seguridad para retirar el monoplaza y neutralizar momentáneamente la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032659894801731754&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto se ubica 15º

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, es 9º a falta de seis vueltas para el final.

Live Blog Post

Penalización para Antonelli

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032657731757244763&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Sigue la pelea por la punta

Hamilton y Russell se intercambian el liderazgo, con Leclerc pegado detrás.

Live Blog Post

Alpine avanza

Franco Colapinto se ubica 12º y Pierre Gasly 7º.

Live Blog Post

Pelea por la punta en la primera vuelta

George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) intercambian posiciones tras la largada. Antonelli perdió varias posiciones.

hamilton russell
Russell y Hamilton brindan el espectáculo durante las primeras vueltas de la Sprint.

Russell y Hamilton brindan el espectáculo durante las primeras vueltas de la Sprint.

Live Blog Post

Williams modifica el auto de Albon

La escudería Williams informó que el piloto tailandés-británico Alex Albon deberá largar desde el pit lane luego de que el equipo realizara cambios mayores en la configuración (setup) de su monoplaza antes de la competencia.

La modificación implica que el piloto no podrá tomar la salida desde su posición original en la grilla y comenzará la carrera desde la calle de boxes.

Live Blog Post

00:00 Empieza la carrera Sprint del Gran Premio de China

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032650515805303180&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Te recomendamos