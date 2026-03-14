Video: la espectacular largada de Franco Colapinto que le permitió ganar ¡cuatro puestos!
Franco Colapinto partió desde el 16° puesto, pero protagonizó una gran salida y rápidamente escaló posiciones en el circuito de Shanghái.
Franco Colapinto protagonizó un gran inicio en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino, que había clasificado en la 16° posición para la prueba corta del fin de semana, logró avanzar cuatro puestos en la largada y se metió rápidamente en la pelea del pelotón medio en el circuito de Shanghái.
El oriundo de Pilar aprovechó una salida limpia y efectiva para superar a varios rivales en los primeros metros de competencia. Con una maniobra firme y sin incidentes, Colapinto ganó terreno inmediatamente después de apagarse los semáforos y mejoró de forma significativa su posición respecto de la grilla de partida.
Así fue la largada de Franco Colapinto en Shanghái
La carrera Sprint, pactada a 19 vueltas, otorga puntos a los primeros ocho clasificados y funciona como antesala de la clasificación que se disputa horas más tarde y que define el orden de largada para el Gran Premio del domingo.