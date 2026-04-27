Se reveló el motivo del fuego en el auto de Franco Colapinto al terminar su Road Show en Buenos Aires: qué pasó

En su última salida, Franco Colapinto provocó que saliera fuego del monoplaza de la escudería francesa. ¿Cuál fue el motivo?

El espectáculo fue total, pero hubo una imagen que se llevó todas las miradas. En su última salida a pista durante el Road Show de Palermo, Franco Colapinto hizo rugir el histórico Lotus E20 con los colores actuales de Alpine y dejó una postal impactante: fuego saliendo del monoplaza tras una serie de donuts.

En el tramo final de la exhibición, el pilarense llevó el auto al límite. Aumentó la intensidad de los trompos hasta cerrar con un giro extremo, pensado para quedar grabado en todos los celulares, drones y pantallas gigantes. Incluso, se animó a soltar el volante por unos segundos, generando una de las imágenes más virales de la jornada.

El motivo por el cual se incendió el Lotus/Alpine de Franco Colapinto Fue en ese contexto cuando aparecieron las llamas en la parte trasera del coche, producto de la exigencia máxima sobre el motor V8 y la acumulación de combustible en el sistema de escape. Se trata de un fenómeno habitual desde lo técnico en la Fórmula 1, aunque en plena calle y frente a miles de personas el impacto visual fue mucho mayor.

El motivo por el cual el Lotus/Alpine se prendió fuego X @SC_ESPN

La escena se completó con la rápida reacción de los mecánicos, que ingresaron con matafuegos de manera preventiva mientras el público, lejos de alarmarse, lo celebró como el cierre perfecto del show. Más tarde, ya arriba del colectivo descapotable, Colapinto lo tomó con humor: “Salió fuego… se quemó. Me dijeron que lo cuide, pero al final me calenté un poquito”, contó entre risas.