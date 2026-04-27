Argentina, el fenómeno Colapinto y el apoyo masivo que pide a la FIA por un lugar en la grilla

El furor por Franco Colapinto no tiene techo. Lo que comenzó como una expectativa por ver a un argentino nuevamente en la elite del automovilismo se transformó este domingo en una movilización masiva que rompió todos los récords de asistencia para un evento de exhibición. Más de medio millón de personas se congregaron en los bosques de Palermo para ser testigos del talento del joven de 22 años, enviando un mensaje contundente a la FIA y a la F1 : la pasión argentina está más viva que nunca.

Originalmente, el circuito callejero se había planteado con una extensión menor, pero ante la demanda asfixiante del público, la organización decidió extender el trazado medio kilómetro adicional. Ese tramo extra permitió albergar a casi 200.000 personas más, cerrando una cifra oficial de 600.000 espectadores .

Desde la madrugada, fanáticos de todos los rincones del país arribaron a la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento . Familias enteras acamparon para asegurar un lugar frente a las vallas y esperar las seis horas de pura adrenalina que brindó el piloto de Pilar.

El plato fuerte de la jornada fue ver a Colapinto a bordo del mítico Lotus E20 , el monoplaza con motor Renault V8 que utilizaron Kimi Räikkönen y Romain Grosjean en la temporada 2012. Con el branding actual de Alpine , el coche hizo delirar a los presentes con aceleraciones brutales y los clásicos "trompos" que quemaron caucho sobre el asfalto porteño.

"Ver a un argentino entre los 20 mejores del mundo y escucharlo acelerar en casa es una emoción que no se puede explicar con palabras", comentaban los fanáticos entre lágrimas y banderas celestes y blancas.

Colapinto Marina Espeche/MDZ

Homenaje a la leyenda: de Colapinto a Fangio

Uno de los momentos más memorables y cargados de simbolismo fue el tributo al quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. En un cruce generacional histórico, Colapinto se puso al volante de la legendaria "Flecha de Plata", el Mercedes-Benz con el que el "Chueco" conquistó los títulos de 1954 y 1955.

Este gesto fue interpretado como el homenaje que el automovilismo nacional le debía a su historia, uniendo al pasado más glorioso con el presente más prometedor.

El futuro: ¿vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?

El éxito rotundo de esta convocatoria no es casualidad. La mirada de los organizadores internacionales está puesta en el Autódromo Hermanos Gálvez, que tras sus recientes remodelaciones ya cuenta con la infraestructura necesaria para soñar en grande.

colapinto Juan Ignacio Saltiva/MDZ

Ya tiene su licencia confirmada. El circuito de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene asegurada una licencia de mínimo 4 años a partir de 2027. Con esto en carpeta, se espera que el trazado albergue las máximas categorías del motociclismo (MotoGP) y el automovilismo mundial.

Con el fenómeno Colapinto rompiendo récords de audiencia y convocatoria, la pregunta ya no es si Argentina está preparada, sino cuánto falta para que el "nene" vuelva a correr de local, pero esta vez, por los puntos del campeonato mundial.