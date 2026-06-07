Cómo quedaron Colapinto y Gasly en el campeonato de Fórmula 1 después de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco dejó un balance agridulce para Alpine . La escudería francesa logró sumar puntos gracias a Pierre Gasly , pero también se marchó con la sensación de haber desperdiciado una gran oportunidad después de que el francés perdiera un lugar en el podio por distintas penalizaciones. Del otro lado del garaje, Franco Colapinto protagonizó una carrera complicada y terminó lejos de la zona de puntos.

El piloto argentino finalizó decimoquinto en una competencia marcada por varios contratiempos. Tras el abandono prematuro de Max Verstappen, Colapinto avanzó y llegó a ubicarse cerca de los diez primeros, aunque una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en la calle de boxes y un incidente en el tramo final terminaron condicionando su resultado .

Gasly , en cambio, fue uno de los protagonistas de la carrera. El francés cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar. Sin embargo, las sanciones lo hicieron retroceder hasta la séptima posición, resultado que igualmente le permitió aportar seis puntos importantes para el equipo.

Más allá de la decepción por el resultado final, Gasly consiguió avanzar en la clasificación general. El francés llegó a las 26 unidades y comparte la novena posición del campeonato con Liam Lawson, quien también sumó puntos en las calles del Principado.

Colapinto, por su parte, no pudo incrementar su cosecha personal. El argentino se mantiene con 15 puntos y ocupa el duodécimo puesto de la clasificación, por detrás de Oliver Bearman, que suma 18.

La tabla de pilotos tiene como líder absoluto al italiano Kimi Antonelli con 156 puntos. Detrás aparecen Lewis Hamilton con 90 y George Russell con 88. Luego se ubican Charles Leclerc (75), Oscar Piastri (60), Lando Norris (58), Max Verstappen (43), Isack Hadjar (29), Liam Lawson (26) y Pierre Gasly (26). Más atrás figuran Bearman (18) y Franco Colapinto (15).

Antonelli amplía su ventaja en la cima

La victoria en Mónaco fortaleció aún más el liderazgo de Antonelli, que dominó la carrera de principio a fin y aprovechó los problemas de varios de sus rivales directos.

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El piloto de Mercedes alcanzó los 156 puntos y ahora le lleva 66 unidades a Hamilton, que se convirtió en su principal perseguidor después de terminar segundo en el Principado. Russell, en cambio, vivió una jornada para el olvido, terminó decimotercero y cayó al tercer puesto del campeonato.

Gracias a estos resultados, Antonelli amplió su ventaja sobre el resto de la parrilla y comienza a consolidarse como el gran candidato al título cuando apenas se han disputado seis fechas de la temporada.

pilotos f1 Franco Colapinto no logró sumar en el GP de Mónaco. Imagen generada por ChatGPT

Alpine mantiene el quinto puesto

Los puntos obtenidos por Gasly resultaron fundamentales para que Alpine sostuviera su posición en el Campeonato de Constructores. La escudería francesa llegó a las 41 unidades y continúa ocupando el quinto lugar de la clasificación.

La pelea, sin embargo, sigue siendo muy ajustada. Racing Bulls alcanzó los 39 puntos y permanece al acecho, mientras que Haas se ubica más atrás con 21. Williams, que sumó gracias al octavo puesto de Alexander Albon, acumula 11 unidades. En la parte alta de la tabla, Mercedes lidera con comodidad con 244 puntos, seguido por Ferrari con 165 y McLaren con 118. Red Bull ocupa el cuarto lugar con 72.

De esta manera, el equipo francés logró rescatar un resultado valioso para el campeonato, aunque la sensación tras el GP de Mónaco fue que pudo haber obtenido mucho más.