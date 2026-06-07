El lapidario posteo de Alpine tras la carrera de Franco Colapinto y Pierre Gasly

El Gran Premio de Mónaco dejó un balance frustrante para Alpine . Aunque Pierre Gasly llegó a cruzar la meta en posiciones de privilegio y Franco Colapinto completó la carrera en las calles del Principado , el resultado final estuvo lejos de las expectativas del equipo francés.

Gasly había terminado tercero en pista y parecía encaminado a conseguir un valioso podio para la escudería. Sin embargo, una doble sanción lo relegó hasta la séptima posición, modificando por completo el panorama para Alpine en una carrera que había ofrecido motivos para ilusionarse.

Del otro lado del garaje, Colapinto protagonizó una jornada complicada y finalizó 15°, sin posibilidades de pelear por los puntos en una prueba marcada por incidentes, neutralizaciones y una bandera roja en el tramo final.

Poco después de la bandera a cuadros, Alpine reflejó su decepción a través de las redes sociales. En una publicación de Instagram, la escudería escribió: "No es el resultado que el equipo merecía hoy".

La frustración también quedó reflejada en otro mensaje compartido en X, donde el equipo profundizó su análisis de lo ocurrido en el Principado: "La suerte viene y va en la Fórmula 1. A veces está de nuestro lado, a veces no. Un día duro de aceptar".

Las publicaciones resumieron el sentimiento de una escudería que vio cómo un resultado que parecía muy positivo terminó diluyéndose por las sanciones y las circunstancias de carrera.

Mientras tanto, la victoria quedó en manos de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes consiguió su quinto triunfo de la temporada y consolidó su liderazgo en el campeonato. Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari e Isack Hadjar completó el podio para Red Bull.