Franco Colapinto, en blanco y negro: historia pura en las calles de Palermo
El piloto argentino Franco Colapinto recreó una escena histórica al manejar una réplica del mítico W196 y conectar dos épocas del automovilismo nacional.
Franco Colapinto vivió uno de los momentos más simbólicos de su carrera durante el Road Show de Buenos Aires. En medio del fervor del público y el despliegue de la Fórmula 1, el piloto argentino se subió a un vehículo cargado de historia y significado.
Con casco marrón y antiparras, en una estética que remitió directamente a otra época, el joven de Pilar condujo la denominada “Flecha de Plata”, una réplica del Mercedes-Benz W196, el mismo modelo con el que Juan Manuel Fangio marcó una era en la categoría durante las temporadas 1954 y 1955.
Franco Colapinto, cara a cara con la historia
La escena tuvo un valor que fue más allá de lo visual. No fue solo de una exhibición, sino de un gesto que conectó dos momentos clave del automovilismo argentino: el legado del “Chueco” y la proyección internacional de Colapinto.
El monoplaza plateado, identificado con el número 16 y reconstruido por el empresario Carlos Di Forti, permitió recrear una imagen cargada de simbolismo. En plena ciudad de Buenos Aires, el pasado volvió a escena con una puesta que despertó la emoción del público.
El rugido del motor y la respuesta de los fanáticos completaron una postal única, en la que historia y presente convivieron en un mismo plano.
Para Colapinto, el homenaje también representó una forma de asumir el peso de una tradición. En cada pasada, no solo condujo un auto icónico, sino que también evocó una herencia que sigue marcando el camino del automovilismo argentino.