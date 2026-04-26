En imágenes: así fue la primera e impactante primera salida de Franco Colapinto en Buenos Aires

Las primeras imágenes de Franco Colapinto recorriendo las calles Palermo reflejan la magnitud del evento y la reacción del público argentino.

Franco Colapinto salió a pista en Buenos Aires y dejó imágenes impactantes en su debut en el Road Show.

El momento que todos esperaban finalmente llegó. Franco Colapinto realizó su primera salida en el Road Show de Buenos Aires y transformó las calles de la ciudad en un escenario propio de la Fórmula 1. Las imágenes muestran al piloto argentino recorriendo la avenida Libertador y distintos sectores de Palermo, en un trazado urbano preparado especialmente para la exhibición.

Desde los primeros metros, la respuesta del público fue inmediata, con una convocatoria masiva que acompañó cada pasada. El estreno tuvo una duración cercana a los 20 minutos y permitió ver a Colapinto en acción al volante de un auto con motor V8, lo que lo hizo aún más especial.

Así suena el motor V8 del Lotus-Alpine Así suena el motor V8 del Lotus-Alpine

Así fue la primera salida de Franco Colapinto en Palermo A bordo del Lotus E20, impulsado por un motor Renault V8 y adaptado con la imagen de Alpine, el piloto desplegó un ritmo sostenido que pudo apreciarse en cada uno de los registros audiovisuales.

colapinto en palermo Postales del Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Marina Espeche/MDZ colapinto en palermo1 Postales del Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Marina Esspeche/MDZ colapinto en palermo2 Postales del Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Marina Espeche/MDZ