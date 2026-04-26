El hijo de Fangio se rinde ante Franco Colapinto: "Nunca vi un revuelo así"

Oscar “Cacho” Fangio valoró el impacto de Franco Colapinto en el Road Show de Buenos Aires y expresó su entusiasmo por conocerlo.

Oscar Fangio, hijo de Juan Manuel Fangio, destacó la magnitud del fenómeno que genera Franco Colapinto en Palermo.

En la previa del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires, Oscar Fangio, hijo mayor del quíntuple campeón del mundo de la Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, se rindió a los pues del piloto de Alpine.

El hijo de Fangio se rinde ante Franco Colapinto En diálogo con ESPN, “Cacho” se mostró “muy contento” de poder estar presente en la exhibición de Colapinto en Palermo y aseguró: “Nunca lo había visto, porque ni en la época de gloria de mi padre era un revuelo tan grande”:

Además, se mostró expectante por conocer a Franco: “Es una alegría muy grande, verlo a Colapinto en persona”. Finalmente, le deseó “la mejor de las suertes en esto que es tan difícil, la Fórmula 1”.