Franco Colapinto anticipa un cierre a pura adrenalina en Buenos Aires: "Lo fundimos todo"

El piloto argentino Franco Colapinto vive horas especiales en su regreso al país. En el marco del Road Show de Buenos Aires , que se desarrolla en el barrio de Palermo y espera convocar a cerca de medio millón de fanáticos, el joven de Alpine se mostró emocionado por el recibimiento del público y por la magnitud del evento.

Durante una entrevista con el periodista Juan Fossaroli para SportsCenter, el piloto dejó en claro su entusiasmo por el contacto directo con la gente: "Es impresionante. Estoy re contento de estar acá. Hay mucha gente, lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo", aclarando "de pollo, siempre", respecto de su conocido fanatismo por Boca Juniors.

El carismático piloto de la Fórmula 1 profundizó sobre lo que significa volver a correr en suelo argentino, aunque sea en un formato de exhibición: "Es algo muy lindo, estoy muy feliz de estar acá. Volver a Argentina siempre es un placer y algo que disfruto un montón. Y hacer un evento tan especial, con tanta gente, estar en un fan zone de Argentina... es algo que no me imaginaba y sí soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto".

En un clima distendido y con el público como protagonista, Colapinto también se permitió bromear sobre su participación en la exhibición. Al referirse al Lotus que manejará durante el evento, anticipó: "Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito... Hay que respetar las reglas de tránsito".

Sin embargo, rápidamente elevó el tono de la expectativa con una frase que encendió a los presentes: "Ahora vamos a hacer unas vueltitas, y el último arranca a las 16 y lo fundimos todo, que vuele todo".

El Road Show de Colapinto se convirtió en uno de los eventos más convocantes del automovilismo reciente en Argentina. La exhibición no solo permite a los fanáticos ver de cerca a una de las grandes promesas nacionales, sino también disfrutar de una experiencia única en las calles de la ciudad.

La actividad, además, puede seguirse en vivo a través del Plan Premium de Disney+, en una cobertura especial que acompaña cada momento del evento.

Con este baño de cariño del público argentino, Colapinto se prepara para volver a la competencia oficial la próxima semana, cuando dispute una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, después de un largo parate sin carreras. .