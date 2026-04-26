Franco Colapinto en Palermo: cuándo fue la última vez que un Fórmula 1 giró en Buenos Aires

En la antesala del road show que Franco Colapinto protagonizará en Buenos Aires, vuelve a tomar fuerza el recuerdo de las últimas veces en que un Fórmula 1 aceleró en suelo argentino. A modo de previa de un evento que marcará el reencuentro entre la Máxima y el público local, el repaso histórico permite dimensionar la magnitud de lo que se vivirá en las calles porteñas.

El contexto no es menor: la presentación que Colapinto encabezará este domingo en Palermo no solo será un espectáculo para los aficionados, sino también un nuevo capítulo en la relación entre la Fórmula 1 y la Argentina, una historia cargada de momentos icónicos que ahora suma una nueva página.

Para encontrar la última vez que un argentino manejó un Fórmula 1 en el país hay que remontarse a 2007, cuando José María “Pechito” López participó de una exhibición en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez.

En aquel entonces, el cordobés era piloto de pruebas de Williams y condujo un monoplaza del equipo inglés en la previa de los 200 Kilómetros de Buenos Aires . La demostración incluyó una particular competencia contra dos Honda Civic, uno de calle y otro del TC2000.

pechito lópez José María “Pechito” López, a bordo de un Williams en Buenos Aires. X @Formula_Stats

El evento dejó una imagen recordada: el auto de calle cruzando la meta mientras el Fórmula 1 intentaba alcanzarlo tras una diferencia inicial en la largada.

Exhibiciones internacionales en Buenos Aires

Luego de aquella jornada, la Fórmula 1 volvió a mostrarse en el país con pilotos extranjeros. En 2008, David Coulthard realizó una exhibición en la avenida 9 de Julio a bordo de un Red Bull, en un evento que reunió a miles de personas.

Tras su participación, el escocés destacó “el entusiasmo de la gente acá en la Argentina, donde recuerdo que logré mi primera pole (clasificación en primer lugar), en 1995".

david coulthard buenos aires En 2008, Coulthard realizó una exhibición sobre la Avenida 9 de Julio, en pleno corazón de Buenos Aires. NA

Cuatro años más tarde, en 2012, Daniel Ricciardo protagonizó otra exhibición en los bosques de Palermo con un monoplaza campeón de Red Bull, replicando una experiencia similar en un circuito callejero especialmente montado.

Exhibiciones y homenajes más recientes

En los últimos años, si bien no hubo demostraciones dinámicas frecuentes, la Fórmula 1 mantuvo presencia en Argentina a través de exhibiciones estáticas y homenajes.

En 2023 se inauguró el Espacio Reutemann en el Museo Fangio de Balcarce, donde se exhibieron autos históricos, incluido un Williams FW07B que volvió a girar de manera simbólica.

También se registraron acciones promocionales, como la presencia de un monoplaza campeón en distintos puntos de Buenos Aires, acercando la categoría al público local.

El regreso con Franco Colapinto en Palermo

El evento previsto para el 26 de abril marcará el retorno de un Fórmula 1 en movimiento por las calles de la Ciudad de Buenos Aires tras más de una década.

Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor V8 y con estética adaptada al equipo Alpine. Será la primera vez en 14 años que un auto de la categoría circule en este formato en la capital.

Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo Franco Colapinto llega a Buenos Aires.

De esta manera, la Fórmula 1 vuelve a poner el foco en Argentina, combinando memoria y presente en una exhibición que busca aprovechar el auge de la categoría con la presencia del piloto oriundo de Pilar.