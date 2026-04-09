Acá está: Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

La escudería francesa compartió un video en sus redes sociales donde se puede observar al Lotus E20 que manejará Franco Colapinto en su exhibición en Palermo.

El Lotus E20 que conducirá Franco Colapinto en Palermo está llegando al país tras un video que publicó Alpine.

Franco Colapinto será protagonista de un evento único el próximo 26 de abril en Buenos Aires, donde realizará una exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 por las calles del barrio de Palermo. La expectativa es enorme entre los fanáticos, que esperan ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo argentino en acción.

En la previa, Alpine compartió imágenes exclusivas del vehículo que utilizará el piloto. A través de sus redes sociales, el equipo mostró el proceso de embalaje y traslado del auto desde el Reino Unido hacia la Argentina, generando aún más entusiasmo de cara al evento. “Tenemos una entrega especial para Buenos Aires. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto”, fue el mensaje que escribieron en el post.

Alpine compartió un video del monoplaza que manejará Colapinto en Buenos Aires Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2042229146407845914&partner=&hide_thread=false We’ve got a special delivery to Buenos Aires pic.twitter.com/wXlQZFYXb0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 9, 2026 El modelo elegido para la exhibición será el Lotus E20 de 2012, un monoplaza previo a la era híbrida, diseñado por James Allison y equipado con un motor Renault V8. Se trata de un coche emblemático dentro de la categoría por sus características técnicas y su historia.

Este auto tiene un valor especial en la Fórmula 1, ya que fue con el que Kimi Räikkönen volvió a ganar una carrera tras su paso por el rally, imponiéndose en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012. Además, junto a Romain Grosjean, permitió que Lotus finalizara en una destacada posición en el campeonato de constructores.

Así es el Lotus E20 que manejará Colapinto en Buenos Aires Para esta ocasión, el monoplaza no lucirá su histórica decoración negro y dorado, sino que estará adaptado con los colores actuales de Alpine, combinando azul y rosa. A nivel técnico, contará con un motor V8 atmosférico de 2,4 litros, capaz de alcanzar las 18.000 RPM y superar los 300 km/h, con un sonido característico que promete ser uno de los grandes atractivos del evento.