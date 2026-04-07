Importante cambio para el road show de Franco Colapinto en Buenos Aires: cuál es y el motivo

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires sigue sumando novedades a medida que crece el interés del público. Lo que comenzó como un evento puntual ahora se transforma en una propuesta de mayor escala, con cambios en la organización pensados para acompañar una convocatoria que no deja de expandirse.

El entusiasmo alrededor del piloto argentino se refleja tanto en la venta de entradas como en la proyección de asistencia, que podría alcanzar cifras muy elevadas para un espectáculo de este tipo en la ciudad.

En ese contexto, la organización decidió introducir una modificación clave en el diseño del evento, con impacto directo en la experiencia del público.

El trazado originalmente previsto fue ampliado en casi un kilómetro adicional, sumando un nuevo tramo sobre la Avenida del Libertador en dirección este. Esta extensión permite redistribuir mejor a los espectadores y evitar concentraciones excesivas en sectores específicos.

El agregado parte desde la zona del Monumento a los Españoles y se integra al circuito ya definido en Palermo, generando un recorrido más largo y con mayores posibilidades de visualización.

A diferencia de otros sectores, en este nuevo tramo no habrá tribunas pagas. La intención es que funcione como un espacio abierto, donde el público pueda ubicarse libremente y seguir la exhibición sin necesidad de adquirir entradas.

El recorrido de Franco Colapinto en Buenos Aires El recorrido de Franco Colapinto en Buenos Aires

Sectores diferenciados y una demanda que supera previsiones

El evento mantendrá áreas con acceso pago, que ofrecerán servicios adicionales como zonas preferenciales, espacios interactivos y actividades vinculadas a la experiencia del automovilismo.

En paralelo, la respuesta del público ya marcó tendencia desde el inicio. La preventa de entradas se agotó en muy poco tiempo, confirmando el nivel de expectativa generado por la presencia de Colapinto.

La combinación entre sectores gratuitos y pagos apunta a equilibrar la masividad con una experiencia más completa para quienes buscan un acceso diferencial.

Un monoplaza con historia para una exhibición única

Uno de los grandes atractivos será el auto elegido para la jornada: Colapinto manejará un Lotus E20 de la temporada 2012, equipado con un motor V8 Renault y adaptado con la identidad actual de Alpine.

Se trata de un modelo que tuvo protagonismo en la categoría y que fue conducido por pilotos destacados, lo que suma un componente histórico al evento.

lotus alpine El Lotus E20 que conducirá Franco Colapinto en Palermo tendrá los colores actuales de Alpine. X @alpinef1hub

Con un circuito más amplio, una convocatoria en crecimiento y un formato pensado para sostener la acción durante varias horas, la exhibición se perfila como uno de los eventos más convocantes en la Ciudad de Buenos Aires.