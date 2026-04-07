Franco Colapinto en Buenos Aires: cuatro salidas a pista y seis horas de acción

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires comienza a tomar forma concreta con la confirmación de su dinámica y organización. El piloto argentino será el eje de un espectáculo urbano que llevará un monoplaza de Fórmula 1 a un entorno poco habitual dentro del calendario deportivo local.

La propuesta apunta a ofrecer algo más que una demostración breve. El formato de la jornada ya está definido y contempla una estructura pensada para sostener la atención del público durante varias horas.

Con el correr de los días, se suman precisiones que permiten dimensionar el alcance del evento, tanto desde lo deportivo como desde lo logístico.

La exhibición se llevará a cabo el domingo 26 de abril, en un circuito callejero especialmente diseñado en la zona de Palermo, con un trazado que comprenderá sectores de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires .

Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo.

Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo

El recorrido fue pensado para adaptarse a un entorno urbano sin perder atractivo visual ni técnico. Las características de esas avenidas permiten combinar tramos veloces con sectores más controlados, ideales para una exhibición de este tipo.

La elección del lugar también responde a su capacidad para recibir público y a su visibilidad, factores clave en un evento que busca acercar el automovilismo a la gente.

circuito colapinto Franco Colapinto en Buenos Aires: así será el recorrido por Palermo. Ciudad de Buenos Aires

Gran demanda para ver a Franco Colapinto

En paralelo, la respuesta del público ya dio señales claras: este martes se pone en marcha la venta general de entradas, luego de una preventa exclusiva que tuvo lugar el lunes y se agotó en menos de una hora, lo que refleja el nivel de interés generado.

El esquema incluirá tanto sectores pagos como espacios de acceso libre, lo que permitirá ampliar la convocatoria y distribuir a los espectadores a lo largo del circuito.

La organización trabaja sobre una logística que acompañe ese nivel de demanda, en una jornada que apunta a convocar a miles de fanáticos.

Cuatro salidas a pista y una jornada extendida

Uno de los aspectos más relevantes es el formato elegido para la actividad. La jornada contará con seis horas de duración total, durante las cuales Colapinto realizará cuatro salidas a pista, una decisión que busca sostener el interés a lo largo del día.

La distribución de esas salidas permitirá generar distintos momentos dentro del evento, con pausas que podrían incluir otras actividades vinculadas al espectáculo.

Franco Colapinto - Portada (1) Gran expectativa por ver a Franco Colapinto en Buenos Aires. Foto: Instagram / @francolapinto.

Más allá de la exhibición en sí, el planteo general apunta a construir una experiencia completa, con Colapinto como protagonista en un contexto distinto al habitual y con un formato pensado para maximizar el contacto con el público.