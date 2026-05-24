¿Cuándo y donde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras su histórico P6 en Canadá?

Franco Colapinto finalizó en el puesto 6° en Montreal y sumó ocho puntos valisoso para Alpine. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Franco Colapinto tendrá dos semanas para descansar antes de afrontar su próximo desafío en la F1.

El número 43 disputó una carrera monumental donde aprovechó el abandono de Arvid Lindblad en la largada, una buena estrategia por parte de la escudería francesa, una conducción inteligente pensando en los puntos y un poco de fortuna por el abandono de George Russell y las malas estrategias de los pilotos de McLaren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2058664210574283146&partner=&hide_thread=false SENSATIONAL DRIVE FRANCO!!!



THAT’S HIS BEST EVER FINISH IN FORMULA ONE… AGAIN! pic.twitter.com/W2PrN0BVYk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2026

Con todo esto y un poco más, Franco Colapinto sigue sumando puntos y ahora tiene 15 en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora buscará seguir con este gran presente, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en el 8° lugar, en la próxima carrera.

El Gran Premio de Mónaco, el próximo desafío de Colapinto en la F1 Tras el GP de Canadá, el número 43 tendrá dos semanas para descansar y recién el fin de semana del 5 al 7 de junio disputará el Gran Premio de Mónaco en el mítico e histórico Circuito de Montecarlo donde buscará seguir sumando puntos con la escudería francesa.