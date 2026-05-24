¿Cuándo y donde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras su histórico P6 en Canadá?
Franco Colapinto finalizó en el puesto 6° en Montreal y sumó ocho puntos valisoso para Alpine. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.
La alegría de todos los argentinos este domingo se la debemos a una sola persona: Franco Colapinto. El piloto de 22 años completó una histórica carrera en el Circuito Gilles Villenueve de Montreal, terminó en el 6° lugar, sumó 8 puntos de oro para Alpine y logró su mejor actuación en la Fórmula 1.
El número 43 disputó una carrera monumental donde aprovechó el abandono de Arvid Lindblad en la largada, una buena estrategia por parte de la escudería francesa, una conducción inteligente pensando en los puntos y un poco de fortuna por el abandono de George Russell y las malas estrategias de los pilotos de McLaren.
Con todo esto y un poco más, Franco Colapinto sigue sumando puntos y ahora tiene 15 en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora buscará seguir con este gran presente, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en el 8° lugar, en la próxima carrera.
El Gran Premio de Mónaco, el próximo desafío de Colapinto en la F1
Tras el GP de Canadá, el número 43 tendrá dos semanas para descansar y recién el fin de semana del 5 al 7 de junio disputará el Gran Premio de Mónaco en el mítico e histórico Circuito de Montecarlo donde buscará seguir sumando puntos con la escudería francesa.
El viernes 5, Franco enfrentará la primera práctica libre en Montecarlo que será a las 8:30 (hora de Argentina). Luego, a las 12:00 disputará la FP2. Ya el sábado 6 afrontará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 7:30 para luego salir a pista y clasificar a las 11:00. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de Mónaco a partir de las 10:00 hora de Argentina.