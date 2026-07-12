Colapinto hizo vibrar Goodwood, se reecontró con el Tío James y dejó una frase sobre Argentina-Inglaterra

Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para convertirse en una de las grandes figuras del Festival de Goodwood , el evento de velocidad más prestigioso del mundo para autos históricos y deportivos. El argentino se lució ante miles de fanáticos, realizó trompos a bordo del Lotus E20 y protagonizó un reencuentro muy especial.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue el encuentro entre Colapinto y James Vowles, jefe de Williams y una de las personas que más apostó por él durante su ascenso al Gran Circo. Las imágenes mostraron al británico corriendo hacia el argentino para saludarlo con un fuerte abrazo y una charla distendida.

La propia escudería Williams compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los fanáticos: "JV y Franco poniéndose al día, edición Goodwood". El gesto volvió a poner el foco sobre la excelente relación que mantienen ambos, pese a que actualmente el piloto compite para Alpine .

Durante el festival, Colapinto se subió al Lotus E20 de la temporada 2012, un monoplaza impulsado por motor V8 atmosférico que hizo rugir ante el público británico. El argentino realizó varias donas frente a las tribunas, levantó polvo sobre los costados del recorrido y provocó la ovación de los presentes.

Más tarde también manejó el Alpine A390 GT, un vehículo deportivo ciento por ciento eléctrico de la marca francesa. Tras completar sus exhibiciones, el pilarense destacó la experiencia y el apoyo recibido.

Franco Colapinto mostró la potencia del Lotus E20 en el Festival de la Velocidad de Goodwood

"Terminó mi primera vez en Goodwood. Me divertí mucho, fue un gran día, hubo muchos fans, muchos de Argentina, algo por lo que estoy agradecido. Ya estoy esperando al año que viene", expresó en los canales oficiales de Alpine.

La frase sobre Argentina e Inglaterra

"¿Puedes firmar en la pared?" Le preguntaron a Colapinto e hizo las suyas alentando a Argentina y Messi en la previa al choque contra Inglaterra en el Mundial. @francolapinto

Más allá del automovilismo, Colapinto también tuvo tiempo para hablar de fútbol. En una entrevista realizada en la fan zone del festival fue consultado sobre las chances de la Selección argentina en el Mundial 2026 y sobre la semifinal que disputará frente a Inglaterra.

Fiel a su estilo, evitó cualquier exceso de confianza y respondió con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: "Hay que anular mufa".

Además, dejó otro gesto que despertó simpatía entre los fanáticos albicelestes. Durante una actividad del evento escribió en un mural: "Vamos Argentina y vamos Messi", acompañado por un mensaje de apoyo a Alpine.

Con la mira puesta en Bélgica

Franco Colapinto volverá a competir en Spa-Francorchamps. Instagram @francolapinto

La presencia de Colapinto en Goodwood se dio en medio del receso previo al Gran Premio de Bélgica, donde volverá a competir el próximo fin de semana. El argentino llegará a Spa-Francorchamps tras una primera parte de temporada positiva con Alpine, en la que logró sumar puntos en cinco de las nueve carreras disputadas.

Mientras espera volver a subirse al Alpine A526, el piloto argentino dejó su huella en Inglaterra con una exhibición que combinó velocidad, espectáculo y un guiño futbolero justo en la previa de un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra.