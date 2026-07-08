Franco Colapinto vuelve a manejar el Lotus E20: horario y cómo seguir su participación en Goodwood

La Fórmula 1 tendrá un fin de semana sin actividad oficial, pero Franco Colapinto volverá a subirse a un monoplaza en uno de los eventos más tradicionales del automovilismo mundial. El piloto argentino será protagonista del Festival de la Velocidad de Goodwood , en Inglaterra, donde representará a Alpine en la jornada de cierre.

El Festival de Goodwood comienza este jueves y se extenderá hasta el domingo, reuniendo a equipos, pilotos y vehículos históricos de distintas categorías. Como ocurre cada año, la famosa subida a la colina será el gran atractivo del evento, que combina exhibiciones, homenajes y demostraciones de algunos de los autos más emblemáticos de la historia.

Colapinto será el encargado de cerrar la participación de Alpine al volante del Lotus E20, decorado con los actuales colores de la escudería francesa. Será el mismo monoplaza que condujo en abril pasado durante la exhibición realizada por las calles de Buenos Aires y con el que Kimi Räikkönen logró la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012.

El piloto argentino, de 23 años, realizará dos ascensos por la tradicional colina de Goodwood , un recorrido de 1,3 kilómetros que se convirtió en el símbolo del festival. Alpine organizó una participación escalonada durante todo el fin de semana, con Pierre Gasly y Nina Gademan el jueves, Alex Dunne el viernes, Paul Aron el sábado y Colapinto como protagonista del domingo .

La presencia del bonaerense será una de las más esperadas por los fanáticos, ya que volverá a conducir un auto con historia dentro de la Fórmula 1 y compartirá cartel con varios pilotos de la máxima categoría y jóvenes talentos de diferentes equipos.

Horarios para ver a Franco Colapinto

Colapinto tendrá dos salidas programadas durante la jornada del domingo. La primera será a las 6:00 de Argentina (10:00 de Inglaterra), mientras que la segunda y última exhibición comenzará a las 9:25 de Argentina (13:25 hora local).

Ambos recorridos formarán parte de las tradicionales tandas de ascenso del Festival de Goodwood, donde los pilotos exhiben el rendimiento de los autos históricos y actuales ante miles de espectadores.

Cómo seguir el Festival de Goodwood en vivo

Toda la actividad del Festival de la Velocidad podrá seguirse en vivo durante los cuatro días del evento a través del canal oficial de YouTube de Goodwood, que transmitirá las exhibiciones, entrevistas y ascensos por la colina.

De esta manera, los fanáticos argentinos podrán seguir las dos presentaciones de Colapinto sin necesidad de una señal de televisión, mediante la transmisión oficial por streaming.

Las figuras de la Fórmula 1 que dirán presente

Además de Alpine, varias escuderías de la Fórmula 1 aprovecharán el receso para participar del tradicional festival británico. McLaren llevará a Lando Norris, quien conducirá el MCL60 de 2023 y será homenajeado por el título de constructores obtenido en 2025. La escudería también exhibirá modelos históricos como el MP4/8 de Ayrton Senna, el inédito MP4/8B con motor Lamborghini y el legendario M23 con el que James Hunt fue campeón del mundo.

Mercedes estará representada por Frederik Vesti, quien conducirá el W13 con el que George Russell consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Además, el equipo instalará un espacio interactivo para que los aficionados experimenten cómo se realiza una parada en boxes junto a mecánicos de la escudería.

Red Bull y Racing Bulls también tendrán una amplia delegación con Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Patrick Friesacher, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Ayumu Iwasa. Williams celebrará los 30 años del título de Damon Hill con el histórico FW18, mientras que Aston Martin exhibirá el AMR25 con Jak Crawford y Jessica Hawkins al volante.

Ferrari, por su parte, aprovechará el Festival de Goodwood para conmemorar los 75 años de su primera victoria en la Fórmula 1, conseguida por el argentino José Froilán González en Silverstone en 1951, y también celebrará la 250.ª victoria de la Scuderia en la categoría, alcanzada recientemente por Charles Leclerc.