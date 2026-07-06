Se supo cuál fue el grave problema que sufrió Franco Colapinto durante la qualy en Silverstone

Franco Colapinto dejó atrás un complicado sábado y cerró un fin de semana muy positivo en Silverstone al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 . El piloto argentino protagonizó una destacada remontada de diez posiciones tras partir desde el 19° lugar de la parrilla y volvió a sumar puntos para Alpine en una carrera donde aprovechó cada oportunidad.

La actuación del joven de 23 años contrastó con lo ocurrido durante la clasificación, cuando un inesperado trompo en la veloz curva Becketts lo dejó eliminado en la Q1 por primera vez en la temporada. En ese momento, el argentino no encontraba una explicación clara para lo sucedido y manifestaba su desconcierto.

"Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente, muy, muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint".

"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo, pero, por supuesto, vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".

Horas después de la clasificación, el propio Colapinto adelantó que el incidente había estado relacionado con un inconveniente en el piso del A526. La explicación terminó de confirmarse el domingo, cuando Alpine reconoció oficialmente que había detectado una anomalía en el monoplaza. "Vimos algo inusual en los datos que probablemente provocó el despiste", informó a Motorsport la escudería de Enstone sobre lo sucedido con el coche del argentino.

Ya con la satisfacción de haber convertido un sábado para el olvido en un domingo con puntos, Colapinto profundizó sobre el problema técnico que condicionó su clasificación y explicó el impacto que tuvo sobre el comportamiento del auto.

"Fue una carrera muy sólida. Creo que, por fin, tuvimos un poco de suerte. Después de tanta mala suerte, se puede decir", señaló ante los medios presentes en Silverstone.

La autocrítica de Colapinto pese a la remontada

"Ayer (por el sábado), con el fallo del piso en esa curva y el difusor entrando en pérdida total de carga aerodinámica, perdí 25 puntos de carga de un segundo al otro", reveló el piloto argentino sobre el desperfecto que lo dejó sin posibilidades de avanzar en la clasificación. "Es una pena lo que pasó ayer. Pero, por supuesto, aprendemos junto con el equipo. Y seguimos empujando".

El bonaerense también destacó el rendimiento mostrado durante la competencia, donde la estrategia y un sólido ritmo de carrera le permitieron avanzar desde el fondo de la parrilla hasta la zona de puntos. "Hoy nos recuperamos. Hicimos una carrera muy fuerte. Largamos desde atrás, pero tuvimos una muy buena salida. Un primer stint muy fuerte con los neumáticos medios. Una buena primera parte de la carrera".

Sin embargo, el noveno puesto no ocultó la realidad deportiva que atraviesa Alpine. Colapinto admitió que el equipo todavía necesita encontrar más rendimiento para volver a competir de igual a igual con sus rivales directos, especialmente después de dos fines de semana en los que Racing Bulls mostró un ritmo superior.

Franco Colapinto explicó el fallo que sufrió su Alpine en Silverstone. Instagram @alpinef1team

"Tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, fue un poco una carrera para limitar daños comparado con Racing Bulls. Fueron más fuertes que nosotros en estos dos últimos fines de semana. Y los demás también. Sumamos puntos, que era todo lo que podíamos hacer y conseguir. Estoy contento con el resultado del equipo".

Finalmente, el argentino cerró con un claro diagnóstico sobre el desafío que enfrenta la escudería francesa en las próximas carreras: "Y también con la forma en que trabajamos. Tenemos que seguir empujando y entender cómo mejorar más el auto, porque somos demasiado lentos".