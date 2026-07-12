Escándalo antes de Argentina-Inglaterra: una feroz pelea entre hinchas en Miami encendió las alarmas

Tras confirmarse la semifinal del Mundial 2026, hinchas de Argentina e Inglaterra protagonizaron un violento enfrentamiento en las calles de Florida.

Una pelea entre hinchas argentinos e ingleses en las tribunas del estadio de Miami durante Inglaterra-Noruega.

La clasificación de Argentina e Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 comenzó a elevar la temperatura de una rivalidad histórica que trasciende lo futbolístico. Horas después de confirmarse el cruce entre ambas selecciones, se registraron incidentes entre hinchas de los dos países en la ciudad de Miami.

Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el enfrentamiento se produjo en una zona donde coincidieron fanáticos argentinos e ingleses tras los partidos de cuartos de final. Lo que comenzó con discusiones y provocaciones verbales terminó derivando en agresiones físicas y escenas de tensión.

Se calentó la previa de Argentina-Inglaterra con incidentes entre hinchas en Miami AHORA: QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS E INGLESES EN MIAMI pic.twitter.com/B7NLnniR77 — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 12, 2026 La presencia de simpatizantes ingleses en Miami era numerosa debido al encuentro que disputó Inglaterra frente a Noruega. Del lado argentino, cientos de hinchas continuaban celebrando la clasificación conseguida ante Suiza cuando se produjo el cruce.

El partido entre Argentina e Inglaterra despierta una expectativa especial por la histórica rivalidad entre ambos países, alimentada por recordados enfrentamientos mundialistas y por cuestiones que exceden al deporte. Por ese motivo, las autoridades seguirán de cerca el comportamiento de los simpatizantes durante los próximos días.

En Inglaterra-Noruega también hubo "piñas" Otro incidente se produjo el sábado, durante la victoria 2-1 de Inglaterra sobre Noruega que selló la clasificación inglesa a las semifinales. En plena segunda mitad, un grupo de hinchas argentinos e ingleses protagonizó una pelea en una de las tribunas del estadio. Según se observa en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la discusión escaló hasta los golpes entre simpatizantes de ambos países, lo que obligó a la intervención de personal de seguridad y efectivos policiales.