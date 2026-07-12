Argentina también quiere jugar su Mundial en la pastelería: conocé el equipo

Mientras el fútbol suele llevarse todos los flashes, otra Selección argentina se prepara para competir a nivel internacional. Esta vez no habrá pelota, arcos ni tribunas celestes y blancas, sino chocolate, azúcar, hielo, técnica, precisión y muchas horas de entrenamiento.

El Equipo Pampa , representante argentino en la Selección Américas de la Copa Mundial de Pastelería , comenzará una etapa decisiva en su camino hacia la final mundial. La competencia continental se realizará el 25 de julio de 2026 en New Orleans , Estados Unidos , y reunirá a equipos de distintos países del continente que buscarán un lugar en la gran final. La organización oficial de la Coupe du Monde de la Pâtisserie confirmó que Argentina estará representada por Gonzalo Jiménez, Agustín Bazán, Emiliana Amandio y Mariano Zichert.

La formación argentina llega con roles definidos y una exigencia común: trabajar al máximo nivel para competir en una disciplina donde cada detalle cuenta.

El equipo está integrado por Gonzalo Jiménez, especialista en chocolate; Agustín Bazán, especialista en azúcar; y Emiliana Amandio, especialista en hielo. Como capitán del equipo y jurado estará Mariano Zichert, mientras que Lucas Carballo cumple el rol de coach. La estructura se completa con Néstor Reggiani como presidente, Caterina Pastelería como asistente del equipo y los team managers Nicolás Bulfoni y Ludmila Benítez Argüello.

En este tipo de certámenes, cada puesto tiene un peso específico. El chocolate exige dominio técnico, estética y estabilidad; el azúcar demanda precisión, temperatura y velocidad; y el hielo suma una dimensión escultórica en la que el tiempo, la resistencia del material y la limpieza visual son determinantes.

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Una competencia donde la pastelería se convierte en alta performance

La Copa Mundial de Pastelería, conocida internacionalmente como Coupe du Monde de la Pâtisserie, es una de las competencias más prestigiosas del sector. Se realiza cada dos años en Lyon, Francia, y reúne a equipos de distintos países que llegan tras superar instancias clasificatorias regionales.

A diferencia de una demostración gastronómica tradicional, una competencia de pastelería combina creatividad, técnica y resistencia. Los participantes deben diseñar piezas que no solo sean visualmente impactantes, sino también precisas, coherentes y ejecutadas bajo presión.

Detrás de cada estructura de chocolate, cada figura de azúcar y cada pieza tallada en hielo hay meses de planificación. Nada queda librado al azar: se entrenan movimientos, tiempos, temperaturas, traslados, montaje, limpieza, terminación y presentación final.

El desafío de representar a la Argentina

Para el Equipo Pampa, la participación en la Selección Américas no es solo una competencia técnica. También es una oportunidad para mostrar la identidad de la pastelería argentina en un escenario internacional.

La cocina dulce argentina tiene una tradición fuerte, marcada por el uso del dulce de leche, las masas, la panadería, la influencia europea y una nueva generación de profesionales que empezó a incorporar lenguajes más contemporáneos. En ese cruce entre oficio, creatividad e innovación aparece el desafío: competir con estándares internacionales sin perder una mirada propia.

La participación argentina será seguida de cerca por el mundo gastronómico local, que en los últimos años vio crecer el interés por la pastelería de alta precisión, tanto en formación profesional como en propuestas comerciales.

El camino hacia la final mundial

La instancia continental será clave porque definirá qué equipos avanzarán hacia la gran final de la Copa Mundial de Pastelería. Según la organización oficial, la Selección Américas reunirá a los principales equipos del continente y solo los mejores lograrán clasificar a la próxima etapa internacional.

Argentina llegará a New Orleans con un equipo que ya se encuentra entrenando y con una estructura pensada para competir de manera profesional. La cuenta regresiva está en marcha y, como ocurre en toda competencia de elite, el resultado dependerá de una combinación difícil: talento, disciplina, resistencia, coordinación y capacidad de resolver bajo presión.

Una Selección argentina hecha de chocolate, azúcar y hielo

El 25 de julio, Argentina tendrá otra camiseta puesta. No será en una cancha, sino en una cocina de competencia. Allí, Gonzalo Jiménez, Agustín Bazán, Emiliana Amandio y Mariano Zichert buscarán dejar al país en lo más alto dentro de una disciplina donde la belleza también se mide en técnica.

Porque en la pastelería de competición no alcanza con hacer algo rico. Hay que construir piezas que desafíen la gravedad, controlar materiales sensibles, trabajar contra reloj y contar una historia en cada detalle.

El Equipo Pampa ya inició su camino. Ahora, el objetivo es claro: representar a la Argentina en la Selección Américas y dar un paso más hacia el Mundial de Pastelería.