Un muerto por infarto y seis emergencias cardíacas durante el partido de la Selección

La victoria de la Selección argentina ante Suiza dejó una víctima fatal y seis personas asistidas por emergencias cardíacas en la Ciudad de Buenos Aires.

La tensión por el partido de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza tuvo consecuencias fuera de la cancha. Durante el encuentro y los festejos posteriores, el SAME atendió al menos siete emergencias cardíacas en distintos barrios porteños, una de ellas con desenlace fatal.

El operativo se desarrolló entre las 22:41 y la 1:27, desde el comienzo del partido hasta las celebraciones por el triunfo argentino. En ese período, cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, necesitaron asistencia médica.

La víctima fatal durante el partido de la Selección argentina El episodio más grave ocurrió a las 23:44 en Paysandú y avenida Gaona. Allí, un hombre de 51 años sufrió una descompensación y murió pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia, que constataron el fallecimiento en el lugar.

La primera intervención había sido registrada a las 22:41 sobre avenida Rivadavia. Un hombre de 45 años presentó dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital Piñero con signos compatibles con un evento coronario agudo.

Las otras emergencias en Buenos Aires En Palermo, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia y logró recuperarse tras recibir atención médica. Minutos después, en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue encontrada inconsciente, aunque continuaba respirando. Fue asistida en su domicilio y no necesitó ser trasladada.