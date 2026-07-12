Los 5 titulares de la Selección argentina que se destacan en la Premier League y enfrentarán a Inglaterra

En la previa a la semifinal del Mundial, la columna vertebral de la Selección argentina está compuesta por figuras de la liga inglesa. Quiénes son.

Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección que brilla en la Premier con la camiseta del Chelsea.

La Selección argentina volverá a verse las caras con Inglaterra en una instancia decisiva. Será este miércoles, nada menos que por un lugar en la final del Mundial 2026, y con un detalle muy particular: buena parte de la columna vertebral de la Scaloneta juega todas las semanas en la Premier League y conoce de memoria a varios de los rivales que tendrá enfrente.

Los 5 titulares de la Selección argentina que brillan en la Premier League Yendo de abajo para arriba, el que encabeza la lista es Dibu Martínez, ídolo absoluto del Aston Villa y reciente campeón de la Europa League. Delante suyo aparece una dupla central de las mejores del mundo en la actualidad: Lisandro Martínez, emblema del Manchester United, y Cuti Romero, el máximo referente del Tottenham.

Licha y Cuti, los guerreros de la defensa argentina. EFE Por su parte, Enzo Fernández, capitán del Chelsea, y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool tras su exitoso paso por el Brighton, llegan curtidos por la intensidad del fútbol inglés y acostumbrados a medirse contra varias de las figuras de los Tres Leones.

Alexis Mac Allister festeja su primer gol en el Mundial 2026: el 1-0 de Argentina a Suiza. EFE No obstante, la sumatoria se completa desde el banco de suplentes: Marcos Senesi, recientemente transferido del Bournemouth al Tottenham, y Valentín Barco, quien desde la próxima temporada compartirá equipo con Enzo Fernández en el Chelsea.