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Los 5 titulares de la Selección argentina que se destacan en la Premier League y enfrentarán a Inglaterra

En la previa a la semifinal del Mundial, la columna vertebral de la Selección argentina está compuesta por figuras de la liga inglesa. Quiénes son.

Brian Mestre

Brian Mestre

Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección que brilla en la Premier con la camiseta del Chelsea.

Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección que brilla en la Premier con la camiseta del Chelsea.

EFE

La Selección argentina volverá a verse las caras con Inglaterra en una instancia decisiva. Será este miércoles, nada menos que por un lugar en la final del Mundial 2026, y con un detalle muy particular: buena parte de la columna vertebral de la Scaloneta juega todas las semanas en la Premier League y conoce de memoria a varios de los rivales que tendrá enfrente.

Los 5 titulares de la Selección argentina que brillan en la Premier League

Yendo de abajo para arriba, el que encabeza la lista es Dibu Martínez, ídolo absoluto del Aston Villa y reciente campeón de la Europa League. Delante suyo aparece una dupla central de las mejores del mundo en la actualidad: Lisandro Martínez, emblema del Manchester United, y Cuti Romero, el máximo referente del Tottenham.

Licha y Cuti, los guerreros de la defensa argentina.

Licha y Cuti, los guerreros de la defensa argentina.

Por su parte, Enzo Fernández, capitán del Chelsea, y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool tras su exitoso paso por el Brighton, llegan curtidos por la intensidad del fútbol inglés y acostumbrados a medirse contra varias de las figuras de los Tres Leones.

Alexis Mac Allister festeja su primer gol en el Mundial 2026: el 1-0 de Argentina a Suiza.

Alexis Mac Allister festeja su primer gol en el Mundial 2026: el 1-0 de Argentina a Suiza.

No obstante, la sumatoria se completa desde el banco de suplentes: Marcos Senesi, recientemente transferido del Bournemouth al Tottenham, y Valentín Barco, quien desde la próxima temporada compartirá equipo con Enzo Fernández en el Chelsea.

Valent&iacute;n Barco grita su gol en el amistoso ante Islandia previo al Mundial.

Valentín Barco grita su gol en el amistoso ante Islandia previo al Mundial.

En total son siete los futbolistas albicelestes vinculados a la mejor liga del planeta. Un dato que suma un condimento especial a una semifinal que promete máxima tensión y que volverá a escribir un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra.

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