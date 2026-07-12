Los 5 titulares de la Selección argentina que se destacan en la Premier League y enfrentarán a Inglaterra
En la previa a la semifinal del Mundial, la columna vertebral de la Selección argentina está compuesta por figuras de la liga inglesa. Quiénes son.
La Selección argentina volverá a verse las caras con Inglaterra en una instancia decisiva. Será este miércoles, nada menos que por un lugar en la final del Mundial 2026, y con un detalle muy particular: buena parte de la columna vertebral de la Scaloneta juega todas las semanas en la Premier League y conoce de memoria a varios de los rivales que tendrá enfrente.
Los 5 titulares de la Selección argentina que brillan en la Premier League
Yendo de abajo para arriba, el que encabeza la lista es Dibu Martínez, ídolo absoluto del Aston Villa y reciente campeón de la Europa League. Delante suyo aparece una dupla central de las mejores del mundo en la actualidad: Lisandro Martínez, emblema del Manchester United, y Cuti Romero, el máximo referente del Tottenham.
Por su parte, Enzo Fernández, capitán del Chelsea, y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool tras su exitoso paso por el Brighton, llegan curtidos por la intensidad del fútbol inglés y acostumbrados a medirse contra varias de las figuras de los Tres Leones.
No obstante, la sumatoria se completa desde el banco de suplentes: Marcos Senesi, recientemente transferido del Bournemouth al Tottenham, y Valentín Barco, quien desde la próxima temporada compartirá equipo con Enzo Fernández en el Chelsea.
En total son siete los futbolistas albicelestes vinculados a la mejor liga del planeta. Un dato que suma un condimento especial a una semifinal que promete máxima tensión y que volverá a escribir un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra.