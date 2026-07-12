Qué dijo la prensa inglesa tras el pase de Argentina: de "semifinal titánica" a "no es una gran Selección"

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en Inglaterra. Tras el triunfo por 3-1 en el alargue ante Suiza , los medios británicos comenzaron a palpitar el partido del miércoles a las 16, en Atlanta, con elogios, críticas y cuestionamientos arbitrales.

Sky Sports destacó la definición de Julián Álvarez y presentó el próximo compromiso como una “semifinal de ensueño”. El medio recordó que será el primer partido competitivo entre ambas selecciones en 24 años: el último antecedente fue en la fase de grupos del Mundial 2002, con victoria inglesa por 1-0 mediante un penal convertido por David Beckham.

La cadena también puso el foco en el desgaste físico del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final”, señaló, al remarcar que Argentina debió disputar una prórroga por segunda vez en sus últimos tres encuentros.

BBC fue más crítica con la actuación albiceleste y sostuvo que Thomas Tuchel y los jugadores ingleses estarán conformes con enfrentar a esta versión de Argentina. Según el medio, “no es una gran Selección” en su estado actual, aunque reconoció que conserva una cualidad decisiva: “Tiene la costumbre de encontrar la manera de ganar”.

El portal también anticipó un encuentro “muy tenso”, pero consideró que Inglaterra puede imponerse y la presentó como “la clara favorita”. Para justificar esa postura, afirmó que Noruega es superior a Suiza y que el conjunto británico tuvo un cuadro más exigente, mientras que Argentina recorrió “el camino más fácil hacia las semifinales”.

Críticas al arbitraje y a la expulsión de Embolo

The Sun concentró sus críticas en las decisiones arbitrales. Con su habitual tono provocador, afirmó que Argentina “jugó con doce jugadores” y consideró que el árbitro Joao Pinheiro benefició al campeón defensor. El diario señaló que el partido será recordado por la jugada entre Breel Embolo y Leandro Paredes, que terminó con la segunda tarjeta amarilla para el delantero suizo después de la intervención del VAR.

ESPN

Daily Mail también habló de una “semifinal titánica” y cuestionó la expulsión de Embolo, a la que calificó como una “vergonzosa tarjeta roja”. The Guardian, por su parte, describió el triunfo argentino como una “heroica remontada en la prórroga”, aunque consideró que el marcador final fue engañoso y volvió a poner bajo análisis las decisiones arbitrales.

En su crónica, The Guardian recordó que Argentina estuvo cerca de llegar a los penales frente a una Suiza organizada y con diez futbolistas. El medio destacó el cabezazo de Alexis Mac Allister, el empate de Dan Ndoye y la aparición de Julián Álvarez en el alargue. Entre la expectativa por el histórico enfrentamiento y las dudas sobre el rendimiento albiceleste, la prensa inglesa ya comenzó a jugar una semifinal cargada de tensión.