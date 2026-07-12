Los tres mejores teléfonos de Tecno por $500,000 en Argentina

La oferta de dispositivos portátiles en el mercado nacional registra alternativas orientadas a presupuestos acotados. El fabricante Tecno comercializa opciones en Mercado Libre que rondan los 500.000 pesos, proveyendo unidades que integran pantallas de alta tasa de refresco y sensores fotográficos de alta resolución para competir con las marcas tradicionales instaladas en el territorio.

La paridad de precios en las tiendas virtuales oficiales expone un escenario de alta competencia entre las series Spark y Camon. Las planillas técnicas de estos teléfonos muestran que la firma de tecnología busca resolver las necesidades diarias de conectividad mediante la inclusión de módulos de memoria de acceso inmediato de 8 GB. Este volumen de memoria RAM, inusual en los escalones de precios más bajos de temporadas previas, garantiza una ejecución fluida de las aplicaciones de mensajería y redes sociales sin sufrir congelamientos en el entorno gráfico.

Tecno Spark 30 Pro Magic Skin Green Tecno: El panel trasero de los telefonos aloja módulos de cámaras circulares diseñados para proteger los lentes de la exposición al polvo. Tecno Este modelo destaca dentro del escalón de entrada por su diseño exterior texturado que emula el cuero biológico. El dispositivo dispone de una memoria RAM de 8 GB y un bloque de almacenamiento interno de 128 GB, una capacidad física adecuada para el resguardo de archivos multimedia y documentos de trabajo. La pantalla opera con tecnologías que optimizan la fluidez de desplazamiento visual, conformando una opción equilibrada para los usuarios que buscan rendimiento diario en tareas de mensajería, navegación y reproducción de video sin exceder el presupuesto base de los telefonos económicos.

Tecno Camon 30s Pro 4G El modelo Camon 30s Pro de la firma Tecno incorpora un cargador de 45 vatios para acelerar los ciclos de alimentación de la batería. Tecno Esta variante se posiciona de forma sólida dentro del segmento de la gama media gracias a una serie de especificaciones enfocadas en la captura de imágenes de alta fidelidad. La estructura porta una cámara principal con un sensor de 50 megapíxeles, calibrada para registrar capturas con nitidez en condiciones de baja luminosidad. A diferencia de las opciones de la línea Spark, este equipo duplica el espacio físico disponible al proveer una memoria interna de 256 GB, y añade un sistema de alimentación por cable de 45 vatios que reduce de manera sustancial los tiempos de conexión a la red eléctrica.