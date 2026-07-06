Inteligencia artificial: la ONU propone pacto mundial para proteger a los niños

El titular de la ONU, António Guterres, ha pedido que los países del mundo protejan a los menores del influjo de la inteligencia artificial.

El secretario general de la ONU, António Guterres, propuso este lunes un pacto internacional para proteger a los niños frente a los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y advirtió de que ningún niño debe convertirse en "un conejillo de indias de una IA no regulada".

En la apertura del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, Guterres planteó un pacto basado en tres principios: que las empresas demuestren que sus sistemas son seguros para los menores antes de ponerlos a su disposición, tolerancia cero con la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante IA y que los sistemas redirijan a los niños hacia ayuda humana cuando detecten señales de angustia o riesgo de autolesión.

La reunión que ha abierto hoy Guterres en Ginebra forma parte de la estrategia aprobada en el Pacto Digital Global de 2024 para impulsar la gobernanza internacional de esta tecnología, dominada actualmente por un reducido grupo de empresas, prácticamente todas estadounidenses, aunque con algunas chinas que avanzan rápido en este terreno, un desarrollo que aumenta la brecha tecnológica mundial.

El ritmo de la inteligencia artificial El secretario general alertó de que el desarrollo de la IA avanza a un ritmo que supera la capacidad de gobiernos e instituciones para regularla y llegó a decir que el mundo está viviendo "un experimento" sin planificación ni consentimiento.

Recordó que internet tardó quince años en alcanzar mil millones de usuarios, mientras que la IA lo ha conseguido en apenas dos, mientras que los sistemas más avanzados ya escriben código, actúan en internet y toman decisiones con una supervisión humana cada vez menor.