Límites a la inteligencia artificial: la Unión Europea no debe dar "ni un paso atrás"

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España , Óscar López, dijo este jueves que la Unión Europea no debe dar "ni un pasó atrás en la regulación de la inteligencia artificial ", la misma semana en la que las instituciones comunitarias se han reunido para revisar esta normativa.

En " todo lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial , España no quiere retroceder. Necesitamos una regulación para que Europa consiga una inteligencia artificial confiable. Por lo tanto, ni un paso atrás", declaró López a la prensa a su llegada a la reunión informal que los ministros europeos de digitalización celebran hoy en Nicosia.

"Estamos por la simplificación, pero no por la desregulación", continuó el ministro de España .

López se expresó así dos días después de que las instituciones de la Unión Europea culminasen sin acuerdo una reunión para reformar la ley de inteligencia artificial , que entró en vigor en 2024 y que la Comisión Europea ha propuesto reformar, en su voluntad de reducir la carga burocrática para las empresas.

En el marco de esta revisión, el Parlamento Europeo y algunos gobiernos como el alemán han propuesto modificaciones que países como España no ven con buenos ojos, dado que temen que algunos sectores económicos queden exentos de las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea exige para los modelos de alto riesgo.

"Sistemas tan importantes como los dispositivos médicos o los juguetes dejarían de tener obligaciones clave como la transparencia o la notificación de incidentes, de conformidad con la Ley de IA. No podemos poner en riesgo el bienestar de los profesionales sanitarios y los pacientes", dijeron a EFE fuentes del Gobierno español.

La Inteligencia Artificial es excelente en la recopilación y procesamiento de grandes volúmenes de información. Foto: Efe. España pretende que la UE ponga límites a la inteligencia artificial. Foto: Efe EFE

La IA en China y Estados Unidos

Esta cuestión ha imposibilitado que el Consejo de la UE y la Eurocámara cerrasen esta semana un acuerdo, si bien hay otras cuestiones en las que sí están de acuerdo como la de prohibir los sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes sexualizadas y de personas desnudas.

El ministro sostuvo también que frente a los modelos de IA de China y de EEUU, en Europa "tenemos que construir un modelo europeo". "No vamos a ser los primeros, lo sabemos, pero tenemos que ser los primeros en construir un modelo confiable de IA", dijo López.

Al margen de la reforma sobre la ley de inteligencia artificial, el ministro insistió también en la necesidad de que la UE se dote de un marco común para establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales.

Soluciones europeas

Entre los Veintisiete hay consenso sobre la necesidad de reforzar la protección de los menores en internet, pero no sobre cómo hacerlo. Países como España, Francia, Italia, Dinamarca y Grecia han fijado una edad mínima para abrirse una cuenta en las redes sociales y otros lo están estudiando, pero gobiernos como el finlandés no están a favor.

En esa línea se manifestó también desde Chipre el secretario de Estado de Digitalización de Austria, Alexander Pröll.

El político conservador afirmó que su país presiona en el ámbito comunitario para tener soluciones europeas, y afirmó estar confiado de que se lograrán avances en ese sentido en la reunión de Chipre.

Proteger a los niños

Pröll afirmó que la investigación abierta por la Unión Europea a Meta por no impedir que los menores de 13 años accedan a sus redes sociales demuestra que los compromisos voluntarios de las Big Tech no funcionan.

"Las grandes plataformas no protegen a nuestros niños, a pesar de que podrían y deberían hacerlo. Europa debe actuar ahora y darnos directrices claras: una edad mínima uniforme, obligaciones vinculantes para las plataformas y una hoja de ruta técnica y legal clara", dijo el representante austríaco.

Por último, el ministro defendió también que "Europa necesita reforzar su soberanía digital, sobre todo, a través de los satélites", en referencia a uno de los aspectos que discutirán hoy los ministros europeos. Efe