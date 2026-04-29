OpenAI desarrollaría su propio teléfono centrado en agentes de inteligencia artificial

La compañía liderada por Sam Altman diseña un dispositivo móvil centrado en la ejecución de tareas automatizadas. El nuevo OpenAI llegará al mercado para cambiar la interacción actual con los sistemas operativos. Este proyecto utiliza componentes de alta gama para procesar funciones complejas sin depender exclusivamente de servidores externos.

El analista Ming-Chi Kuo reportó que la firma trabaja en un hardware específico para este equipo. Los componentes internos provendrán de proveedores como MediaTek o Qualcomm. La fabricación estará a cargo de Luxshare, la misma empresa que ensambla los celulares de Apple. Este movimiento representa un cambio de planes para la organización, que antes prefería enfocarse solo en el software.

El teléfono tiene como objetivo principal ofrecer un servicio integral de agentes de IA . Estos agentes son programas capaces de cumplir pedidos complejos sin que el usuario deba abrir varias aplicaciones por separado. El sistema podrá comprar pasajes de avión, organizar datos del mercado financiero o gestionar la agenda personal de forma independiente. Según las proyecciones de Kuo, esta tecnología redefine el concepto actual de comunicación móvil.

La estética del aparato todavía no es definitiva. Un concepto compartido por el analista muestra una pantalla que reemplaza los íconos de aplicaciones por paneles de información constante. La idea es que la inteligencia artificial gestione las prioridades de quien usa el equipo de forma proactiva. El desarrollo técnico finalizará entre fines de este año y principios de 2027. Los planes indican que la producción a gran escala comenzará recién en el año 2028.

La inteligencia artificial en el sistema operativo

Aunque no hay confirmación oficial, los especialistas estiman que la arquitectura base del software será Android. La adaptación de este sistema permitiría que el teléfono sea compatible con las herramientas que la gente ya utiliza habitualmente. La diferencia radica en la capa de procesamiento. La inteligencia artificial actuará como un intermediario que entiende el lenguaje natural y ejecuta acciones dentro del ecosistema digital del usuario.

Open AI ChatGPT OpenIA desarrollaría un teléfono específicamente para la IA. Shutterstock

El costo del hardware será un factor determinante para su éxito comercial. Al utilizar procesadores de última generación, el valor de venta se ubicaría en el segmento premium de la industria. La firma busca competir con los fabricantes tradicionales mediante una experiencia de uso más fluida y personalizada. El aparato no solo responderá preguntas, sino que tomará decisiones basadas en el contexto y los hábitos diarios de la persona.

La industria observa con atención este avance. La llegada de un teléfono propio de OpenAI obligará a otros competidores a acelerar sus desarrollos internos. Los agentes autónomos son la tendencia más clara para los próximos años. Si la empresa logra cumplir con los plazos previstos, el mercado de los dispositivos móviles vivirá una transformación profunda hacia el final de la presente década.