Steam prepara un mayo 2026 cargado: los 13 juegos más esperados que llegan a PC

Mayo se perfila como un mes atractivo para los jugadores de PC . Steam , una de las plataformas digitales más importantes del mundo gamer, prepara una agenda con trece lanzamientos que combinan grandes producciones, propuestas independientes, juegos narrativos, simuladores de vida, carreras, acción cooperativa y experiencias de terror interactivo.

La variedad aparece como el principal punto fuerte del mes. Lejos de concentrarse en un solo género, el calendario reúne opciones para públicos muy distintos. Hay aventuras centradas en la historia, títulos de supervivencia, juegos de infiltración, plataformas, propuestas de acción fantástica y hasta nuevas entregas de sagas reconocidas. Para quienes buscan renovar su biblioteca digital, mayo llega con una oferta amplia y con varios nombres capaces de generar expectativa.

Entre los primeros lanzamientos aparece Mixtape, previsto para el 7 de mayo . Se trata de una propuesta narrativa que explora la adolescencia y la música como motores de recuerdos y emociones. Ese mismo día también llegará Alabaster Dawn, un título de fantasía oscura que combina acción, exploración y elementos de rol.

El 12 de mayo será el turno de Directive 8020: A Dark Pictures Game, una nueva entrega de la antología de terror interactivo, con una estructura apoyada en las decisiones del jugador y la supervivencia. Dos días después, el 14 de mayo , llegará Outbound, una aventura de supervivencia en mundo abierto que pone el foco en la exploración y la gestión de recursos.

Uno de los nombres más fuertes del mes será Forza Horizon 6, programado para el 19 de mayo. El esperado simulador de carreras promete nuevos circuitos y vehículos renovados. Al día siguiente, el 20 de mayo, será el turno de Deep Rock Galactic: Rogue Core, un spin-off cooperativo del popular shooter de minería y acción en cuevas alienígenas.

El 21 de mayo llegarán dos propuestas muy distintas. Por un lado, Coffee Talk Tokyo, secuela del reconocido simulador de cafetería, ahora ambientado en la capital japonesa. Por otro, Zero Parades: For Dead Spies, un juego de infiltración y espionaje con estética retro y una narrativa intensa.

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De LEGO Batman a James Bond: una segunda mitad con nombres fuertes

La segunda mitad del mes también tendrá peso propio en Steam. El 22 de mayo se lanzará LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, una nueva entrega centrada en el icónico superhéroe de DC dentro del universo LEGO. Ese mismo día también llegará Bubsy 4D, el regreso de la saga de plataformas 3D con nuevas mecánicas y desafíos.

El 25 de mayo se estrenará Paralives, uno de los simuladores de vida que más expectativa genera por su apuesta a la creatividad y la personalización. Un día después, el 26 de mayo, llegará The Relic: First Guardian, una aventura de acción y exploración con ambientación fantástica y combates en tiempo real.

El cierre fuerte será el 27 de mayo con 007 First Light, un juego de acción y espionaje protagonizado por el legendario agente británico. Con ese estreno, Steam completará un mes con una agenda intensa y diversa para los jugadores de PC.

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Juegos gratis y más opciones para sumar a la biblioteca

Además de los grandes lanzamientos, Steam también mantiene su atractivo con propuestas gratuitas. En mayo se destacan Annulus, una aventura de acción y supervivencia en un entorno espacial oscuro; BRAINBUGS: The Game, un shooter arcade de partidas rápidas; Spire of Chaos: Arcana Unleashed, una experiencia de cartas y combate roguelike; y Maid Mayhem, un título de acción desenfadada con humor visual y combates caóticos.

Todos estos juegos podrán descargarse gratis y quedarán asociados de forma permanente a la cuenta del usuario. A esto se suma la promoción de Nocturnal, el juego de acción y plataformas 2D desarrollado por Sunnyside Games y publicado por Dear Villagers, que puede añadirse gratis hasta el 26 de abril.

Con esta combinación de estrenos, juegos independientes, títulos gratuitos y franquicias reconocidas, mayo de 2026 se presenta como un mes clave para Steam. La plataforma vuelve a mostrar su fortaleza como punto de encuentro para quienes buscan descubrir nuevas experiencias, seguir sagas populares o probar propuestas originales sin costo adicional.