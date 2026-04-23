PlayStation Plus perderá estos juegazos en mayo y hay un título muy fuerte en la lista

Sony ya puso en marcha la cuenta regresiva para otro recorte en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. En paralelo con el ingreso de los juegos de abril, la PlayStation Store actualizó el apartado de “última oportunidad para jugar” y dejó marcado cuáles serán los títulos que saldrán del servicio en mayo de 2026. La fecha señalada para la baja es el 19 de mayo, un movimiento habitual dentro de la rotación mensual, pero que esta vez golpea con una selección bastante variada y con varios nombres de peso.

Sony actualizó el servicio y dejó marcada una tanda de títulos que pronto dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus.

Entre todos los juegos que se preparan para abandonar el servicio de PlayStation , el que más sobresale es Control: Ultimate Edition, la versión definitiva del aplaudido shooter en tercera persona de Remedy, con todos sus contenidos descargables incluidos. No es un detalle menor: la saga vuelve a estar en el centro de la escena porque Control Resonant, la nueva entrega del universo creado por el estudio finlandés, tiene lanzamiento previsto para 2026. Esa coincidencia convierte la salida de Control en una de las más sensibles del mes para los suscriptores.

Pero el recorte no se agota ahí. La limpieza de mayo también alcanzará a propuestas muy distintas entre sí. Por un lado aparece Mortal Shell, junto con su Enhanced Edition, una opción interesante para quienes buscan combates duros y una estética oscura dentro del terreno soulslike. También figura MotoGP 25, un título de velocidad pensado para los fanáticos del motociclismo, mientras que Sand Land se despide como una de las adaptaciones más llamativas vinculadas a la obra de Akira Toriyama. A eso se suma Soul Hackers 2, un RPG por turnos con sello Atlus que, sin haber explotado al nivel de otras franquicias del estudio, mantiene una base de seguidores fiel.

Embed

Terror, acción y RPG en una misma tanda

La lista se completa con dos entregas de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Little Hope. Ambas forman parte de la línea de aventuras narrativas de terror de Supermassive Games, el estudio detrás de Until Dawn, y su salida reduce la oferta de experiencias cinematográficas dentro del catálogo. Esa combinación de bajas —acción, conducción, horror, rol y soulslike— deja en claro que no se trata de una salida menor, sino de una poda transversal que puede afectar a distintos perfiles de jugadores.

Embed

Qué juegos dejarán PlayStation Plus en mayo

Los títulos que dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium en mayo de 2026 son: Control: Ultimate Edition (PS5), Mortal Shell (PS4), Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5), MotoGP 25 (PS5 y PS4), Sand Land (PS5 y PS4), Soul Hackers 2 (PS5 y PS4), The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) y The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS5 y PS4).

La recomendación para los suscriptores es clara: quienes tengan alguno pendiente deberían priorizarlo en estas semanas, porque una vez que se concrete la baja ya no podrá jugarse mediante la suscripción, salvo que el usuario lo compre por separado o regrese más adelante al servicio.