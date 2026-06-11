Tres teléfonos de marcas asiáticas que elijo por encima de cualquier iPhone

Analizamos las prestaciones técnicas de los teléfonos insignia de última generación. Evaluamos las opciones que superan las propuestas de Apple.

El mercado de la telefonía móvil registra una evolución acelerada en el segmento de la gama alta. La búsqueda de alternativas potentes frente a los estándares tradicionales de Apple lleva a considerar a los teléfonos de origen chino como las opciones más avanzada en hardware, gracias a configuraciones de batería masivas, pantallas con brillo extremo y esquemas fotográficos profesionales.

Xiaomi 17 Ultra: la potencia de las ópticas Leica y HyperOS El primer dispositivo que aventaja la propuesta de la manzana es el desarrollo insignia de Xiaomi. Este terminal equipa una pantalla AMOLED LTPO plana de 6,9 pulgadas con una resolución de 2.608 x 1.200 píxeles y un brillo pico de 3.500 nits. El motor lógicos se apoya en el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nanómetros y ofrece configuraciones de memoria RAM de hasta 16 GB, superando los límites físicos del catálogo de la manzana.

Xiaomi 17 Ultra- Interna 2 El módulo de cámaras del terminal Xiaomi recurre a lentes afinadas por los ingenieros de Leica para optimizar la luz. Shutterstock La versatilidad de sus cámaras traseras, firmadas por la compañía alemana Leica, configura un esquema versátil encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles de una pulgada y un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico continuo de hasta 4,3 aumentos. La autonomía marca otra distancia insalvable mediante una celda de silicio-carbono de 6.000 mAh. El sistema soporta una carga rápida por cable de 90 vatios y una modalidad inalámbrica de 50 vatios, completando la alimentación en fracciones de tiempo muy reducidas.

Vivo X300 Ultra: captura periscópica extrema y conectividad con iOS La firma Vivo diseñó un competidor directo que derriba las barreras de compatibilidad tradicionales de la industria. Su característica más innovadora es la inclusión de herramientas nativas para intercambiar archivos de forma directa con los entornos de iPadOS, computadoras Mac y auriculares AirPods, eliminando el aislamiento digital que suele imponer el ecosistema de Apple. El aparato cuenta con un panel táctil BOE OLED de 6,82 pulgadas con una tasa de refresco fluida de 144 Hz y un brillo máximo que alcanza los 4.500 nits.

Vivo X300 Ultra Portada El dispositivo móvil de Vivo incorpora un sistema de comunicación que facilita la transferencia de datos hacia la interfaz de Apple. Shutterstock El apartado fotográfico, calibrado por los ingenieros de ZEISS, monta un sensor principal de 200 megapíxeles y un lente telefoto periscópico también de 200 megapíxeles que proporciona un zoom digital de hasta 105 aumentos con estabilización óptica. La fuente de energía aprovecha una batería de alta densidad de 6.600 mAh compatible con un sistema de carga por cable de 100 vatios. Su chasis rígido ostenta la certificación máxima IP69, la cual tolera filtraciones de polvo y chorros de agua a alta presión.