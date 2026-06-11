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Los cinco mejores relojes Casio económicos para lucir con estilo en 2026

Los nuevos relojes de Casio dominan el mercado este 2026. Encuentra los modelos más económicos y resistentes que compiten con cualquier smartwatch actual.

Emilio Murgo

Los nuevos relojes clásicos de Casio demuestran que la durabilidad y los precios económicos siguen vigentes.

Los nuevos relojes clásicos de Casio demuestran que la durabilidad y los precios económicos siguen vigentes.

shutterstock

La legendaria marca Casio revoluciona el mercado actual con su propuesta de relojes tradicionales e híbridos de alta resistencia. Frente al avance de los dispositivos digitales, estos modelos conquistan a los usuarios que buscan durabilidad, precisión y estilo clásico sin necesidad de realizar grandes inversiones de dinero.

El auge de la tecnología vestible transforma las prioridades de los consumidores a nivel global. Aunque el formato smartwatch gana terreno por sus múltiples funciones inteligentes, la necesidad de cargar la batería diariamente fatiga a un sector importante del público. Por esta razón, los catálogos clásicos recuperan protagonismo gracias a sus diseños icónicos y su autonomía energética imbatible.

Relojes Casio Económicos - Interna 1
El diseño híbrido de Casio combina funciones analógicas y digitales de forma limpia.

El diseño híbrido de Casio combina funciones analógicas y digitales de forma limpia.

La versatilidad de los nuevos relojes Casio híbridos

El modelo Casio Vintage AQ240E-2A combina una esfera azul claro con efecto rayos de sol y una caja de resina plateada con detalles cromados. Su silueta de bordes redondeados ofrece un perfil moderno para la oficina. Cuenta con manecillas analógicas y una pequeña pantalla digital inferior para calendario, alarma y doble huso horario por un precio de $69.95 dólares.

Relojes Casio Económicos - Interna 2
El modelo AQ240E-2A equilibra a la perfección las funciones analógicas y digitales con una atractiva esfera azul claro.

El modelo AQ240E-2A equilibra a la perfección las funciones analógicas y digitales con una atractiva esfera azul claro.

Casio Vintage AQ240E-2A: elegancia y estilo

Casio AQ-240E

Modelos roustos con precios muy económicos

Para quienes prefieren la estética digital estándar, el Casio W218HD-3AV surge como una excelente alternativa. Incorpora una esfera verde oscuro que contrasta con su correa de acero inoxidable. El dispositivo ofrece funciones esenciales como cronómetro, alarma diaria, luz LED y resistencia al agua hasta 50 metros por apenas $45.95 dólares, consolidándose entre los ejemplares más económicos.

Relojes Casio Económicos - Interna 3
Estructura robusta y correa de acero inoxidable definen al W218HD-3AV, una de las opciones digitales más accesibles de la marca.

Estructura robusta y correa de acero inoxidable definen al W218HD-3AV, una de las opciones digitales más accesibles de la marca.

Asimismo, la sobriedad destaca en la variante Casio Vintage A158WETB-1A. Esta pieza de resina cromada negra y correa de acero inoxidable gris pesa solo 45 gramos. Con un grosor de 8,5 milímetros, el reloj evita enganches molestos con la ropa, incluye iluminación LED verde y cuesta $79.95 dólares, siendo una opción ideal para usar a diario de manera discreta.

Relojes Casio Económicos - Interna 4
El perfil ultra delgado de 8,5 mm y el sobrio acabado oscuro del A158WETB-1A garantizan comodidad y discreción en el día a día.

El perfil ultra delgado de 8,5 mm y el sobrio acabado oscuro del A158WETB-1A garantizan comodidad y discreción en el día a día.

El regreso del dorado y las líneas tradicionales

La elegancia clásica se renueva por completo a través del Casio Vintage AQ240EG-9A. Este modelo introduce una paleta cromática dorada muy cálida sobre índices negros bien definidos. Su correa de acero inoxidable cuenta con un baño de iones de oro y un cierre ajustable que facilita la adaptación directa en el hogar por un valor de $94.95 dólares.

Relojes Casio Económicos - Interna 5
Con un distinguido baño de iones de oro, el AQ240EG-9A aporta sofisticación y calidez al formato híbrido tradicional.

Con un distinguido baño de iones de oro, el AQ240EG-9A aporta sofisticación y calidez al formato híbrido tradicional.

Máxima resistencia frente al formato smartwatch

Los usuarios con altas exigencias optan por el Casio AEQ120W-1BV, diseñado para soportar impactos severos. Su caja de resina de 53,3 milímetros posee un bisel elevado que resguarda la pantalla. Este modelo supera las prestaciones ordinarias de un smartwatch en autonomía, ya que su batería rinde hasta 10 años continuos. El dispositivo es sumergible hasta 100 metros, muestra la hora mundial en 30 ciudades y cuesta $54.95 dólares.

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Diseñado para resistir impactos severos, el AEQ120W-1BV ofrece protección avanzada y una batería con una vida útil de hasta 10 años.

Diseñado para resistir impactos severos, el AEQ120W-1BV ofrece protección avanzada y una batería con una vida útil de hasta 10 años.

La evolución de la relojería demuestra que el estilo mecánico conserva un espacio vital en la era digital actual. La combinación de materiales accesibles y componentes de larga duración asegura la vigencia de estos accesorios. En el futuro, la complementariedad entre los formatos tradicionales y la tecnología inteligente redefine el mercado de consumo, demostrando que la confiabilidad en la muñeca sigue siendo un factor decisivo para los compradores.

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