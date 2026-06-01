Casio presenta su nuevo smartwatch del tamaño de un anillo en colaboración con J Balvin

La famosa compañía japonesa Casio revoluciona el mercado de los accesorios portátiles mediante una alianza junto al cantante colombiano J Balvin . Ambas figuras presentan un diminuto dispositivo que traslada la esencia de la relojería clásica digital directamente a la palma de tu mano con un estilo urbano inconfundible.

Esta propuesta surge en un momento donde la miniaturización de los componentes tecnológicos redefine las tendencias estéticas de la temporada. Aunque el público acostumbra a ver pantallas de grandes dimensiones, la firma nipona apuesta por la nostalgia y el minimalismo extremo , capturando la atención de los coleccionistas de la moda contemporánea y los fanáticos de los gadgets exclusivos.

La alianza entre Casio y J Balvin da vida a una pieza de joyería digital única.

El modelo denominado CRW001JB-9 adopta el módulo digital estándar por el que Casio es conocido mundialmente, pero reduce sus dimensiones de manera drástica para vestir un dedo de la mano. La estética de la caja de acero inoxidable destaca por un lujoso acabado chapado en oro mediante iones, acompañado por un patrón de ladrillos texturizados que rodea la pequeña pantalla.

Los biseles superior e inferior lucen pequeños diamantes de imitación que realzan el brillo de la pieza. La zona posterior lleva grabado el característico logotipo floral del artista J Balvin , y todo el conjunto llega al consumidor en un empaque personalizado que combina a la perfección con la textura dorada del producto.

Reloj Anillo Casio-J Balvin - Interna 2 El tamaño compacto no impide que este accesorio supere las funciones de un reloj anillo común. Casio

Especificaciones técnicas de un gigante en miniatura

A pesar de su formato milimétrico, la compañía Casio logró mantener intactas las funciones clásicas de un cronómetro digital tradicional. El accesorio mide exactamente 25,2 x 19,5 x 6,2 milímetros y registra un peso ligero de apenas 16 gramos.

En su interior, los ingenieros integraron herramientas útiles para la rutina diaria como un cronómetro de 1/100 de segundo, sistema de doble huso horario, calendario automático y retroiluminación LED de color blanca para entornos oscuros. El mecanismo funciona gracias a una pila estándar SR621SW, la cual proporciona una autonomía de energía cercana a los dos años continuos de uso antes de requerir un reemplazo.

Reloj Anillo Casio-J Balvin - Interna 3 Muchos usuarios prefieren la comodidad de este formato frente a un pesado smartwatch. Casio

El desafío del tamaño frente a un smartwatch convencional

La industria actual impulsa de forma constante el uso de un smartwatch avanzado para monitorear la salud y recibir alertas de aplicaciones móviles. Sin embargo, este innovador reloj anillo propone un camino alternativo enfocado en la elegancia retro y la practicidad absoluta sin la dependencia de cargadores diarios.

La marca demuestra que la miniaturización extrema no sacrifica la utilidad básica del tiempo, creando una categoría híbrida que compite de manera directa en el segmento de los complementos de moda. Este concepto aleja al usuario de las pantallas invasivas y prefiere concentrar la sofisticación técnica en un espacio sumamente reducido.

Reloj Anillo Casio-J Balvin - Interna 4 Los detalles dorados y los diamantes de imitación completan la estética de la marca Casio. Casio

Disponibilidad y precio de este nuevo reloj anillo

El exclusivo reloj anillo ingresa al mercado con un precio oficial de 200 dólares. El proceso de preventa inicia de forma oficial este 28 de mayo de 2026, mientras que el lanzamiento general para los compradores minoristas queda programada para el próximo 4 de junio.

Un detalle fundamental a considerar es que se fabrica en una única talla fija equivalente a la medida 10.5 estadounidense, con un diámetro interior de 20 milímetros. Para adaptarse a dedos más pequeños, la caja incluye dos adaptadores que reducen el diámetro interior a 19 milímetros o 18 milímetros, garantizando comodidad absoluta solo para quienes coincidan con estas medidas exactas.

Reloj Anillo Casio-J Balvin - Interna 5 Este dispositivo ofrece una alternativa compacta frente al ecosistema del smartwatch tradicional. Casio

Esta propuesta coleccionable marca un precedente en el cruce entre la cultura pop y la microtecnología aplicada al vestir cotidiano. La colaboración redefine la identidad de los complementos personales, demostrando que los objetos pequeños portan un enorme valor simbólico y comercial.