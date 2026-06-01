Mercado Libre vende el dispositivo que convierte cualquier televisor en un Smart TV para ver el Mundial 2026

A poco más de un año del Mundial 2026 , muchos argentinos ya empiezan a evaluar cómo mejorar la experiencia para seguir los partidos de la Selección. Sin embargo, no siempre es necesario gastar una fortuna en un televisor nuevo para acceder a plataformas de streaming, transmisiones deportivas y contenidos digitales. En muchos casos, una alternativa mucho más simple puede alcanzar para actualizar un equipo que todavía funciona correctamente. Dentro de ese segmento aparece Mercado Libre con el Roku Streaming Stick , un dispositivo compacto diseñado para transformar cualquier televisor con entrada HDMI en una Smart TV . Su propuesta es sencilla: agregar acceso a aplicaciones, navegación inteligente y funciones modernas sin necesidad de reemplazar la pantalla.

El funcionamiento del Roku Streaming Stick es simple. Se conecta al puerto HDMI del televisor, se vincula a una red Wi-Fi y, tras una breve configuración, permite acceder a una interfaz propia desde donde se pueden utilizar distintas plataformas de streaming.

El dispositivo ofrece reproducción en calidad HD y Full HD, además de incorporar un control remoto con comandos de voz. Esta herramienta facilita la búsqueda de contenidos sin tener que escribir letra por letra en pantalla, algo especialmente práctico cuando se busca un partido, una transmisión en vivo o un programa deportivo.

La principal ventaja está en que no modifica el televisor, sino que le suma funciones inteligentes. Para quienes tienen una pantalla que todavía ofrece una buena imagen, pero cuenta con un sistema operativo lento o desactualizado, el cambio en la experiencia de uso puede ser significativo.

rku2 Una alternativa económica para actualizar televisores antiguos sin comprar una pantalla nueva. Roku

Pensado para una temporada cargada de fútbol

El Mundial 2026 volverá a poner el foco sobre el consumo de contenidos deportivos. Ya no se trata solamente de ver los partidos, sino también de acceder a previas, análisis, resúmenes, documentales y programas especiales distribuidos a través de plataformas digitales.

En ese contexto, Roku permite concentrar múltiples aplicaciones en un mismo entorno y simplifica el acceso mediante comandos de voz. Además, cuenta con una función de escucha privada a través de la aplicación móvil, que permite utilizar auriculares conectados al celular para seguir una transmisión sin molestar a otras personas.

Para usuarios que buscan una experiencia más avanzada, la marca también comercializa una versión Roku Streaming Stick 4K, compatible con tecnologías como Dolby Vision, HDR10+ y reproducción en resolución Ultra HD, siempre que el televisor también sea compatible.

roku3 Disponible en Mercado Libre, permite preparar el televisor para el Mundial 2026. Roku

Cuánto cuesta en Mercado Libre

Frente al costo que representa comprar una Smart TV nueva, este tipo de dispositivos se posiciona como una alternativa mucho más accesible para extender la vida útil de una pantalla existente.

Actualmente, el Roku Streaming Stick se ofrece en Mercado Libre por $56.942, con un descuento del 19% respecto de su valor original. Además, puede adquirirse en seis cuotas de $12.811, una opción que lo convierte en una de las alternativas más económicas para preparar el televisor de cara al Mundial 2026.

Pequeño, fácil de instalar y compatible con cualquier TV que disponga de entrada HDMI, el Roku Streaming Stick aparece como una solución práctica para quienes quieren poner su televisor en "modo fútbol" sin realizar una gran inversión.