Buenos, bonitos y baratos: Nubia te ofrece 3 celulares por menos de $400.000 en Mercado Libre

Si buscás un smartphone que combine rendimiento, diseño y precio accesible, la Serie 2 de Nubia propone tres opciones que llaman la atención. Desde un modelo pensado para música, pasando por un dispositivo gamer, hasta un equipo enfocado en fotografía, estos celulares llegan a Mercado Libre con precios que no superan los $400.000.

El Nubia Music 2 está diseñado para quienes priorizan la música sin descuidar otras funciones . Con una pantalla IPS de 6.7 pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ofrece un rendimiento sólido para tareas diarias. Su batería de 5.000 mAh asegura largas jornadas sin preocuparse por cargar el equipo, mientras que el sensor de huellas aporta seguridad extra.

En el apartado fotográfico, cuenta con dos cámaras traseras de 50 MP más una IA dedicada y una cámara frontal de 5 MP. “La calidad del sonido es notable, con un parlante que no distorsiona y un volumen fuerte, ideal para escuchar música. Además, cuenta con una cámara decente y un precio accesible, lo que lo convierte en una opción completa y satisfactoria para los usuarios”, comentó un comprador en Mercado Libre.

Con un precio de $289.999 en Mercado Libre , también se puede adquirir en 12 cuotas de $24.166, lo que lo hace una alternativa económica y práctica para quienes buscan funcionalidad sin gastar de más.

Nubia Neo 2: rendimiento gamer a toda pantalla

Nubia neo2 Nubia Neo 2 combina pantalla fluida, procesador rápido y gatillos táctiles ideales para gamers exigentes. Nubia

El Nubia Neo 2 se enfoca en el público gamer y los usuarios que buscan un rendimiento fluido. Su pantalla IPS de 6.72 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz promete una experiencia visual más que satisfactoria, mientras que el procesador Unisoc T820 5G y sus 8 GB de RAM (ampliables virtualmente hasta 20 GB) permiten ejecutar juegos exigentes sin problemas.

Entre sus características destacan los gatillos táctiles configurables, sonido estéreo, batería de 5.200 mAh con carga rápida de 33 W y la función de “separación de carga” que evita el sobrecalentamiento del dispositivo. El sistema operativo es Android 13 con la capa de personalización MyOS 13, que incluye la suite “Game Space 2.0” pensada para optimizar la experiencia gamer.

Con un precio de $283.859 (5% OFF), también se puede financiar en 9 cuotas de $31.539, ofreciendo un paquete atractivo para los aficionados a los videojuegos móviles.

Nubia Focus 2: fotografía y almacenamiento al frente

Nubia focus 2 Nubia Focus 2 destaca por su cámara profesional, amplio almacenamiento y batería duradera de 5.000 mAh. Nubia

Para quienes buscan destacar en fotografía y productividad, el Nubia Focus 2 Ultra 5G es la opción más completa de la serie. Su cámara principal de 50 MP con sensor grande, junto a una cámara frontal de 32 MP y un anillo físico trasero para controlar zoom y funciones de cámara, facilita resultados profesionales sin complicaciones.

La pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, resolución Full HD+ y 120 Hz brinda imágenes nítidas y colores vivos. Su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33 W y 512 GB de almacenamiento interno aseguran autonomía y espacio para fotos, videos y archivos.

Su precio en Mecado Libre es de $377.599, con un 16% de descuento y opción de 6 cuotas de $84.953, consolidándose como la alternativa más completa para quienes buscan celulares sin exceder el presupuesto.