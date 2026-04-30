Tu nuevo teléfono nubia te puede llevar al Mundial desde Argentina

En la cuenta regresiva para el evento deportivo más esperado del año, Nubia , la marca que está revolucionando la tecnología móvil, presenta su "Promo Mundial". Con esta acción especial, la marca no sólo invita a los argentinos a renovar sus teléfonos, también genera la ilusión inigualable de ver a la celeste y blanca en la cancha defendiendo el título.

A partir del 23 de abril y hasta el 7 de junio, la compra de cualquiera de los dispositivos que integran el nuevo lineal será mucho más que una actualización tecnológica, será la posibilidad de cumplir el sueño de estar en la tribuna alentando a Argentina.

Comprando un nubia Music 2, Focus 2, Neo 3, Focus 2 Ultra, nubia Air y Neo 3 GT (con la compra de los últimos 3 modelos se suma más chances para participar) desde cualquiera de los puntos de venta físico, tienda online y canales oficiales, los usuarios deberán ingresar sus datos y la factura correspondiente a la plataforma que se indicará al momento de la compra. El premio es el sueño de cualquier fanático: un viaje para dos personas para presenciar el partido del próximo 27 de junio en la última fecha de la fase de grupos del Mundial. Están incluídos los traslados aéreos y terrestres, alojamiento, comidas y entradas, para que el ganador solo se ocupe de alentar.

Además, para sumar más posibilidades de participar, la marca lanza los “nubia days” - su clásica semana de descuentos - desde el 23 al 30 de abril, con descuentos de hasta el 15% y hasta 12 cuotas sin interés, en sus modelos Music 2, Focus 2 Ultra y Neo 3 GT.

Nubia invita a todos a acercarse a los retailers del país y a su nueva tienda online oficial para conocer la potencia de los nuevos modelos, recordando que cada equipo comprado hasta el 7 de junio es una posibilidad de participar por el viaje. Es el momento de renovar el celular y empezar a preparar la valija, porque la oportunidad de acompañar a Argentina está a solo una compra de distancia.

De esta manera, Nubia se prepara para vivir un junio histórico junto a sus usuarios, demostrando que cuando la tecnología de punta y la pasión argentina se encuentran en el mismo equipo, el resultado siempre es una experiencia inolvidable.