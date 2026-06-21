Día del Padre junto a nubia: tecnología gaming y de alta fotografía con beneficios exclusivos

Se aproxima el Día del Padre y es el momento ideal para pensar en obsequios originales para aquellos padres fanáticos de la tecnología, el entretenimiento y los contenidos digitales. Compartir pasiones en familia es un gran regalo, y nubia busca poner al alcance de la mano alternativas para sorprenderlos.

La marca de teléfonos diseñó un lineal de teléfonos para renovar los dispositivos tradicionales por opciones con características de vanguardia y gran rendimiento, acompañadas por una propuesta comercial exclusiva para esta fecha: descuentos de hasta $90.000 y hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

A partir del 10 y hasta el 21 de junio, los usuarios podrán acceder a precios especiales en las Tiendas Oficiales y canales de venta. Para los padres aficionados a los videojuegos, la Serie Neo se consolida como la alternativa ideal gracias a su alto rendimiento, fluidez y sistemas avanzados de optimización de energía.

Durante este período, el nubia Neo 3 GT 5G presentará el beneficio más importante de la acción con una rebaja de $90.000, quedando a un precio final de $599.999. Pensado para los usuarios más exigentes, incorpora pantalla OLED de alta calidad visual, gatillos físicos para gaming, carga rápida de 80W y una configuración de 12 GB de RAM que permite ejecutar múltiples aplicaciones y juegos con gran fluidez.

Por su parte, el nubia Neo 3 5G se podrá adquirir a un valor promocional de $479.999, con una bonificación de $40.000. El equipo combina una experiencia de juego optimizada con 8 GB de RAM, carga rápida de 33W y un atractivo sistema de iluminación LED trasera que refuerza su estética gamer.

Para la fotografía: nubia Focus Ultra 2

Los entusiastas de retratar los momentos familiares, los viajes y la gastronomía encontrarán en el nubia Focus 2 Ultra la herramienta fotográfica perfecta. Este dispositivo, reconocido por su capacidad para capturar imágenes de alta resolución y su versatilidad técnica, incorpora un exclusivo anillo giratorio para un control más intuitivo de las funciones de cámara y almacenamiento interno de 512 GB para guardar fotos, videos y contenidos sin preocupaciones. Durante la vigencia de la campaña contará con un descuento directo de $60.000 sobre su valor de lista, ofreciéndose a un precio promocional de $599.999.

nubia Focus Ultra 2. nubia

Elegir un teléfono vuelve a ser una experiencia gratificante gracias a la personalización y la alta tecnología que nubia acerca al mercado local. De esta manera, la compañía continúa brindando productos sumamente útiles para resolver las exigencias de la vida cotidiana y potenciar los momentos de ocio, asegurando alternativas para los usuarios que valoran su identidad y su propósito.