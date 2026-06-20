Mercado Libre: el Motorola Edge 70 Fusion cae de precio y es uno de los regalos más elegidos para papá
El Motorola Edge 70 Fusion cae por el Día del Padre y se vuelve una opción destacada por su diseño resistente, pantalla premium y gran batería.
En la previa del Día del Padre, el mercado de tecnología vuelve a moverse con fuerza y uno de los protagonistas es el Motorola Edge 70 Fusion, que en apenas unos meses desde su lanzamiento en febrero ya registra una baja significativa en su precio. En Mercado Libre, el equipo aparece con un 26% de descuento, quedando por debajo de los $900.000, una señal clara de oportunidad para quienes buscan un regalo de gama media-alta con prestaciones premium.
La campaña no es casual: en estas fechas, los smartphones suelen convertirse en uno de los regalos más elegidos, y la combinación entre rebaja, características avanzadas y financiación en cuotas lo ubica como una de las opciones más competitivas del segmento.
Un diseño resistente y pantalla premium para el uso diario
Pensado para usuarios exigentes, el Motorola Edge 70 Fusion ofrece un diseño ultrarresistente con certificaciones IP68 e IP69, que lo protegen contra agua y polvo, además del estándar militar MIL-STD 810H. Este punto es clave en el contexto del Día del Padre, donde muchos compradores priorizan dispositivos duraderos y preparados para el uso cotidiano sin preocupaciones.
A nivel visual, incorpora una pantalla curva Extreme AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Super HD, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de hasta 5200 nits. Esta combinación lo convierte en un equipo ideal para consumo de contenido, redes sociales y streaming, con una experiencia fluida y de alta calidad.
Rendimiento sólido, buena cámara y batería para todo el día
En su interior, el equipo integra el procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado por versiones de 8 GB o 12 GB de RAM, lo que garantiza un rendimiento estable tanto para multitarea como para uso intensivo. Su almacenamiento interno de 256 GB refuerza su perfil como dispositivo pensado para durar en el tiempo sin necesidad de expansión.
En fotografía, suma una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA y estabilización óptica, junto a un ultra gran angular de 13 MP. La cámara frontal de 32 MP completa un sistema equilibrado para fotos y videollamadas.
Otro de los puntos fuertes es la batería de 5200 mAh con carga rápida de 68 W, que asegura autonomía extendida y tiempos de carga reducidos, algo muy valorado en el uso diario.
Un regalo tecnológico con descuento especial por el Día del Padre
El gran atractivo en este contexto festivo es el precio. El Motorola Edge 70 Fusion pasó de $1.199.999 a $883.299, con la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $198.727 en Mercado Libre, lo que lo vuelve más accesible dentro de su categoría.
En un mercado donde los regalos tecnológicos ganan protagonismo, este modelo se presenta como una opción equilibrada entre diseño, resistencia y rendimiento. Incluso, usuarios destacan su relación calidad-precio y autonomía como puntos fuertes, lo que refuerza su posicionamiento como un posible “regalo estrella” para el Día del Padre.