Mercado Libre: el Motorola Edge 70 Fusion cae de precio y es uno de los regalos más elegidos para papá

El Motorola Edge 70 Fusion cae por el Día del Padre y se vuelve una opción destacada por su diseño resistente, pantalla premium y gran batería.

El Motorola Edge 70 Fusion baja de precio y se vuelve una opción destacada para regalar.

En la previa del Día del Padre, el mercado de tecnología vuelve a moverse con fuerza y uno de los protagonistas es el Motorola Edge 70 Fusion, que en apenas unos meses desde su lanzamiento en febrero ya registra una baja significativa en su precio. En Mercado Libre, el equipo aparece con un 26% de descuento, quedando por debajo de los $900.000, una señal clara de oportunidad para quienes buscan un regalo de gama media-alta con prestaciones premium.

La campaña no es casual: en estas fechas, los smartphones suelen convertirse en uno de los regalos más elegidos, y la combinación entre rebaja, características avanzadas y financiación en cuotas lo ubica como una de las opciones más competitivas del segmento.

Un Motorola con pantalla AMOLED de 144 Hz, resistencia avanzada y diseño premium para el uso diario. Motorola Un diseño resistente y pantalla premium para el uso diario Pensado para usuarios exigentes, el Motorola Edge 70 Fusion ofrece un diseño ultrarresistente con certificaciones IP68 e IP69, que lo protegen contra agua y polvo, además del estándar militar MIL-STD 810H. Este punto es clave en el contexto del Día del Padre, donde muchos compradores priorizan dispositivos duraderos y preparados para el uso cotidiano sin preocupaciones.

A nivel visual, incorpora una pantalla curva Extreme AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución Super HD, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de hasta 5200 nits. Esta combinación lo convierte en un equipo ideal para consumo de contenido, redes sociales y streaming, con una experiencia fluida y de alta calidad.

El nuevo Motorola Edge 70 Fusion se perfila como el referente de la gama media-alta para este 2026. Motorola Rendimiento sólido, buena cámara y batería para todo el día En su interior, el equipo integra el procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado por versiones de 8 GB o 12 GB de RAM, lo que garantiza un rendimiento estable tanto para multitarea como para uso intensivo. Su almacenamiento interno de 256 GB refuerza su perfil como dispositivo pensado para durar en el tiempo sin necesidad de expansión.