Samsung y Mercado Libre lanzan una oferta especial por el Día del Padre para el Galaxy A37
El nuevo celular de Samsung combina diseño premium, cámaras mejoradas y una rebaja especial para esta fecha.
A pocos días del Día del Padre, los teléfonos celulares vuelven a posicionarse entre los regalos más buscados. En ese contexto, Samsung apuesta fuerte con el lanzamiento del Galaxy A37 5G, un equipo que busca destacarse dentro de la gama media gracias a una combinación de diseño refinado, herramientas de inteligencia artificial y una autonomía pensada para acompañar el ritmo de la vida cotidiana de papá.
El smartphone llega a Mercado Libre con una propuesta equilibrada entre estética y funcionalidad. La marca surcoreana incorporó mejoras en fotografía, nuevas funciones impulsadas por IA y una política de actualizaciones que promete mantener vigente al dispositivo durante varios años.
Un Samsung que apunta a la elegancia
El Galaxy A37 5G presenta una estética renovada, con un perfil delgado y detalles que buscan acercarlo visualmente a equipos de categorías superiores. Su acabado de cristal brillante genera una apariencia sofisticada, mientras que la nueva Ambient Island, el módulo donde se integran las cámaras traseras, aporta un efecto translúcido que le otorga identidad propia.
Samsung también apostó por una amplia variedad de colores para adaptarse a distintos gustos. El dispositivo se encuentra disponible en Awesome Lavender, Awesome White, Awesome Charcoal y Awesome Graygreen, opciones que van desde tonos más llamativos hasta alternativas sobrias y elegantes.
Inteligencia artificial para mejorar fotos y productividad
Uno de los puntos destacados del nuevo Galaxy A37 5G es la incorporación de funciones de inteligencia artificial orientadas a simplificar la experiencia de uso. Entre ellas sobresale Object Eraser, que permite eliminar objetos o personas no deseadas de una fotografía con pocos toques, y Edit Suggestion, una herramienta que analiza las imágenes y propone mejoras automáticas.
La experiencia fotográfica también fue optimizada para obtener mejores selfies y videos, una característica especialmente valorada por quienes utilizan el celular para generar contenido o mantenerse activos en redes sociales.
A esto se suma una batería capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía, según la compañía. El dispositivo también incorpora una ventaja cada vez más apreciada por los usuarios: Samsung promete hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad, una garantía de soporte poco frecuente en este segmento.
La oferta para regalar en el Día del Padre en Mercado Libre
Las primeras opiniones de los usuarios destacan justamente los aspectos más visibles del equipo. "Su diseño es muy bonito y liviano, lo que lo hace cómodo de manejar. Además, ofrece un muy buen rendimiento de la batería, complementando su atractivo general", señaló uno de los compradores.
Para quienes estén pensando en sorprender a papá con un smartphone nuevo, Samsung y Mercado Libre lanzaron una promoción especial que convierte al Galaxy A37 5G en una de las ofertas más interesantes del momento. El equipo pasó de costar $1.199.999 a $767.999, lo que representa un descuento del 36%. Además, puede adquirirse en seis cuotas de $172.787. Con una rebaja superior a los $430.000 y características que combinan conectividad 5G, inteligencia artificial, buena autonomía y varios años de soporte garantizado, el Galaxy A37 5G aparece como una alternativa muy atractiva para regalar en esta fecha especial.