Samsung y Mercado Libre lanzan una oferta especial por el Día del Padre para el Galaxy A37

El nuevo celular de Samsung combina diseño premium, cámaras mejoradas y una rebaja especial para esta fecha.

A pocos días del Día del Padre, los teléfonos celulares vuelven a posicionarse entre los regalos más buscados. En ese contexto, Samsung apuesta fuerte con el lanzamiento del Galaxy A37 5G, un equipo que busca destacarse dentro de la gama media gracias a una combinación de diseño refinado, herramientas de inteligencia artificial y una autonomía pensada para acompañar el ritmo de la vida cotidiana de papá.

El smartphone llega a Mercado Libre con una propuesta equilibrada entre estética y funcionalidad. La marca surcoreana incorporó mejoras en fotografía, nuevas funciones impulsadas por IA y una política de actualizaciones que promete mantener vigente al dispositivo durante varios años.

Samsung apuesta por la gama media con cámaras mejoradas, IA y soporte extendido. Samsung Un Samsung que apunta a la elegancia El Galaxy A37 5G presenta una estética renovada, con un perfil delgado y detalles que buscan acercarlo visualmente a equipos de categorías superiores. Su acabado de cristal brillante genera una apariencia sofisticada, mientras que la nueva Ambient Island, el módulo donde se integran las cámaras traseras, aporta un efecto translúcido que le otorga identidad propia.

Samsung también apostó por una amplia variedad de colores para adaptarse a distintos gustos. El dispositivo se encuentra disponible en Awesome Lavender, Awesome White, Awesome Charcoal y Awesome Graygreen, opciones que van desde tonos más llamativos hasta alternativas sobrias y elegantes.

Con descuento especial, el Galaxy A37 5G surge como regalo ideal para papá. Samsung Inteligencia artificial para mejorar fotos y productividad Uno de los puntos destacados del nuevo Galaxy A37 5G es la incorporación de funciones de inteligencia artificial orientadas a simplificar la experiencia de uso. Entre ellas sobresale Object Eraser, que permite eliminar objetos o personas no deseadas de una fotografía con pocos toques, y Edit Suggestion, una herramienta que analiza las imágenes y propone mejoras automáticas.