A horas del debut de Argentina en el Mundial 2026 se activa un plan canje para renovar tu Smart TV

Con el Mundial 2026 ya en marcha, muchos hogares volvieron a mirar el televisor del living con otros ojos. Para quienes buscan una pantalla más grande, mejor imagen o funciones más actuales, Samsung mantiene activo en Argentina un plan canje que permite entregar un equipo usado y obtener una bonificación al comprar un Smart TV nuevo.

La propuesta apunta a quienes quieren renovar el televisor sin depender únicamente de descuentos tradicionales. El sistema combina una compra online o en tiendas oficiales con una tasación previa del aparato usado, que luego puede transformarse en un reintegro. No se trata de entregar un equipo y llevarse otro gratis, sino de usar el valor reconocido del televisor anterior como parte del ahorro final.

De esta manera, a horas del debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo , la expectativa por ver los partidos en la mejor definición sigue siendo tendencia en varias partes del país y el mundo.

El primer paso es elegir uno de los modelos incluidos en la promoción dentro del sitio oficial de Samsung o en un Samsung Experience Store. Después, el usuario debe cotizar el televisor que quiere entregar, informar la marca, el modelo y el estado general del equipo, y completar los datos requeridos para continuar el trámite.

Una vez finalizada esa instancia, el sistema informa una bonificación estimada. Sin embargo, la compra se abona inicialmente por el valor total del televisor nuevo. El reintegro se acredita más adelante, cuando la empresa recibe el equipo usado y verifica que coincida con lo declarado durante la cotización. Según las bases, ese reintegro puede demorar entre 15 y 20 días hábiles desde la entrega del aparato.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_12_59 p.m. Imagen generada por la IA

Qué televisores usados se aceptan

Uno de los puntos clave es que no cualquier equipo entra automáticamente en el programa. Las condiciones oficiales incluyen listados de modelos participantes de distintas marcas, por lo que antes de avanzar conviene revisar si el televisor usado está contemplado en la promoción vigente.

Además, el aparato debe encender y apagar correctamente. En el caso del plan canje regular, también se exige que la pantalla no esté rota ni presente fallas visibles como manchas, defectos de luminosidad, píxeles quemados o cambios de coloración. Si al momento de la revisión el estado real no coincide con la información cargada, Samsung puede modificar la cotización, aplicar una bonificación menor o incluso dejarla sin efecto.

Modelos disponibles y condiciones de la promoción

El catálogo vigente incluye televisores Samsung seleccionados, con opciones de distintas líneas como Neo QLED, OLED, The Frame, QLED y Crystal UHD. Entre las alternativas aparecen pantallas grandes, incluidas versiones de 85 pulgadas y modelos superiores, pensadas para quienes buscan una experiencia más inmersiva para deportes, películas, series o videojuegos.

La promoción está vigente hasta el 30 de junio de 2026, según las condiciones publicadas por la compañía, y rige en la República Argentina con excepción de Tierra del Fuego. También está limitada a personas mayores de 18 años, residentes legales en el país, y sujeta a cupos, stock disponible y validación del equipo entregado.

El procedimiento continúa después de recibir el Smart TV nuevo. Un representante designado por la empresa se comunica con el comprador para coordinar la documentación, validar el estado del televisor usado y organizar el retiro. Si no se concreta el contacto o la entrega del aparato anterior, el usuario puede perder el derecho al reintegro.

Para quienes tenían previsto cambiar la pantalla durante el Mundial, el plan aparece como una alternativa para reducir el costo final sin dejar el equipo viejo acumulando polvo. La clave está en revisar las bases, confirmar que el modelo usado participa, comparar el precio final con otras promociones y tener presente que el descuento se recupera después, no en el momento inicial de la compra.