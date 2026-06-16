Mundial 2026: cómo la IA redefine la transmisión y la experiencia del fútbol

El Mundial 2026 será el más grande de la historia en cantidad de sedes, partidos y audiencias potenciales. Pero también será el más desafiante desde el punto de vista tecnológico: millones de conexiones simultáneas, múltiples plataformas de streaming, contenidos en tiempo real y una demanda creciente de datos, estadísticas e interacción digital.

En Argentina, donde el fútbol es un fenómeno cultural y la Selección llega como campeona del mundo, el consumo digital asociado al deporte ya muestra cifras récord. Según informes recientes, los eventos deportivos en vivo fueron de los contenidos más vistos del país en 2024, con picos de audiencia en partidos de la Copa de la Liga, la Libertadores y la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. La industria del deporte ya opera sobre un conjunto de herramientas y prácticas que se volvieron estándar: redes de distribución de contenido (CDN), servicios de procesamiento de video, plataformas de analítica y modelos de inteligencia artificial. Las soluciones cloud permiten distribuir partidos en vivo a escala global, procesar y adaptar video para múltiples plataformas, generar automáticamente clips y resúmenes mediante inteligencia artificial, analizar miles de datos por jugador en tiempo real y escalar aplicaciones y servicios de TV para millones de usuarios simultáneos.

FIFA2 En Argentina, el consumo digital asociado al deporte ya muestra cifras récord. Archivo. En eventos deportivos de gran escala, la nube se utiliza para codificar, empaquetar y distribuir video en vivo a millones de usuarios. La tendencia es clara: el 70% de las plataformas OTT deportivas ya utiliza infraestructura cloud y CDNs globales para manejar picos de audiencia. En Argentina, el comportamiento del público confirma esta demanda: el consumo de streaming se concentra entre las 21 y las 23 horas, el “prime time digital” argentino. Este patrón anticipa un escenario de alta exigencia técnica para el Mundial, especialmente en un país donde el fútbol moviliza audiencias masivas. Por otro lado, el análisis de datos en tiempo real es otra pieza clave del fútbol moderno. En Qatar 2022, FIFA publicó cifras que muestran la escala del fenómeno:

Más de 15.000 puntos de datos por jugador por partido,

29 puntos de datos capturados 50 veces por segundo,

12 cámaras dedicadas al tracking 3D,

Un equipo de más de 300 analistas y data engineers trabajando en tiempo real. Un país campeón del mundo, un público hiperconectado El título obtenido en 2022 elevó aún más la pasión y el consumo digital asociado al fútbol. En 2024, los eventos deportivos fueron algunos de los contenidos más vistos del país, y fenómenos como el “efecto Colapinto” demostraron la capacidad de los argentinos para generar picos de audiencia masivos en plataformas de streaming. Este comportamiento anticipa un Mundial 2026 con niveles de demanda inéditos en Argentina: más conexiones simultáneas, más consumo móvil, más interacción en redes y más necesidad de infraestructura robusta. La tecnología que sostiene un evento como el Mundial no depende de un solo actor, sino de un ecosistema: proveedores de nube, integradores, plataformas de video, empresas de telecomunicaciones y equipos técnicos que operan detrás de escena.

FIFA3 La industria del deporte ya opera sobre un conjunto de herramientas y prácticas que se volvieron estándar. Archivo. El Mundial 2026 será un punto de inflexión para ese ecosistema. La nube aporta la base; la IA, la velocidad; los datos, la profundidad; y Argentina, la audiencia más apasionada del planeta. El resultado será un torneo más conectado, más exigente y más digital que nunca.