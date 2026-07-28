Tras el polémico informe de la IFAB, la FIFA respaldó la actuación del VAR durante el Mundial 2026

La FIFA emitió un comunicado en respuesta al revuelo que se generó por el presunto "error" que señaló la IFAB sobre la expulsión de Embolo ante Argentina.

Este martes por la mañana se produjo un fuerte revuelo en el mundo del fútbol tras un informe de la IFAB que indicaba un presunto error de procedimiento del VAR en la expulsión de Breel Embolo ante la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, según indica la reglamentación de Identidad Equivocada para tarjetas amarrillas.

Esta polémica, que contó con varias interpretaciones, fue tomada por muchos detractores de la Scaloneta para seguir pegándole a una semana de finalizada la Copa del Mundo. Sin embargo, los organismos competentes no se quedaron callados y el portavoz de la FIFA se pronunció al respecto esta tarde mediante un comunicado en redes sociales.

El comunicado de la FIFA en respuesta a la IFAB FIFA Spokesperson:



“FIFA's interpretation of Mistaken Identity was consistently applied during the FIFA World Cup. There were two instances in which a player was mistakenly identified as having committed a yellow card offence and the VAR advised the referee to correct the… pic.twitter.com/yiAi52t58r — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026 “La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente", comienza el descargo, refiriéndose a la aplicación de la regla tanto en Argentina-Suiza como en Estados Unidos-Paraguay.

“La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones", argumenta a continuación.