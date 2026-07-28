La Liga Mendocina cambia las reglas: las siete modificaciones de FIFA que comenzarán a aplicarse

El fútbol mendocino se prepara para una transformación importante. La Liga Mendocina de Fútbol confirmó que incorporará siete nuevas reglas impulsadas por la FIFA y la IFAB , con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las demoras y unificar criterios arbitrales.

Las modificaciones ya fueron utilizadas durante el Mundial 2026 y comenzarán a regir en los torneos locales a partir de la quinta fecha del campeonato.

Si un futbolista recibe atención médica y el rival que cometió la infracción no fue amonestado, deberá permanecer un minuto fuera del campo antes de regresar. La única excepción será cuando dos o más jugadores sufran un golpe en la cabeza.

Los futbolistas reemplazados tendrán 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si no lo hacen, el ingreso del sustituto se retrasará hasta la siguiente interrupción y deberá esperar un minuto para entrar.

3. Roja por abandonar la cancha para protestar

Los árbitros podrán expulsar a un jugador que salga deliberadamente del campo de juego con el objetivo de protestar una decisión arbitral.

4. Cambia el criterio en los penales con doble toque

Si un ejecutante toca accidentalmente dos veces la pelota en un penal:

Si convierte el gol, el penal se repetirá.

Si no convierte, será tiro libre indirecto para el rival.

En una definición por penales, el remate será considerado errado.

5. Más ventaja y menos interrupciones

Los árbitros tendrán mayor margen para aplicar la ley de ventaja cuando una reanudación se ejecute de forma incorrecta, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión. La intención es darle mayor continuidad al juego.

6. Llega la "Ley Prestianni"

Una de las normas más comentadas prohíbe que los futbolistas se tapen la boca para hablar con rivales o árbitros. La medida, conocida popularmente como "Ley Prestianni", busca desalentar insultos y agresiones verbales ocultas.

7. Solo cinco segundos para ejecutar saques de arco y laterales

Los equipos tendrán un limite de cinco segundos para reanudar el juego después de un saque de arco o lateral. Si no cumplen con el tiempo establecido, la posesión pasará al rival: en los laterales lo ejecutará el otro equipo y en el caso de los saques de arco, se sancionará corner.

¿Cuándo entran en vigencia?

La Liga Mendocina confirmó que todas estas modificaciones comenzarán a implementarse desde la quinta fecha del torneo doméstico. La intención es que jugadores, entrenadores, árbitros e hinchas puedan adaptarse a las nuevas disposiciones que ya forman parte del fútbol internacional.

El objetivo es claro: menos pérdidas de tiempo, más minutos efectivos de juego y un reglamento alineado con los estándares que la FIFA ya comenzó a aplicar en las principales competencias del mundo.