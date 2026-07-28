La reforma de la Ley del Deporte abrió un fuerte cruce por el Documento de Identidad Deportiva

La modificación de la Ley Provincial del Deporte sigue sumando voces a favor y en contra. Esta vez, el debate llegó a los micrófonos de Titulares y Suplentes , por MDZ Radio, donde el presidente de la Confederación Mendocina de Deportes (Co.Me.De.) , Humberto Pagano , y el director de Deporte Federado , Mauricio Ginestar , defendieron posturas muy diferentes sobre uno de los puntos más discutidos de la reforma: la derogación del Documento de Identidad Deportiva (DID) .

Mientras la Confederación sostiene que eliminar la credencial deportiva significa desarmar un sistema construido durante dos décadas, desde la Subsecretaría de Deportes aseguran que el objetivo es simplificar trámites y evitar burocracia para los deportistas.

Humberto Pagano defendió la continuidad del DID y recordó el trabajo que llevó desarrollar la herramienta.

"Hace 20 años estamos detrás de una solución integral que pueda darle beneficios y soluciones a toda la masa de deportistas federados."

El dirigente fue aún más contundente al referirse al proyecto de reforma.

"Nos parece un acto de maldad derogar el DID después de todo el tiempo que estuvimos trabajando para generar esta aplicación."

Pese a las diferencias, Pagano aseguró que la intención de la Confederación no es confrontar con el Gobierno.

"Nosotros queremos trabajar con el Gobierno. Para nosotros es importante construir, no poner palos en la rueda. Creo que tenemos que trabajar en conjunto dirigentes, Gobierno y deportistas."

Ginestar: "Queremos sacarle un trámite al deportista"

Del otro lado, Mauricio Ginestar explicó que la intención de la reforma no es perjudicar a las instituciones, sino facilitarle el camino a quienes practican deporte.

"¿Por qué un deportista que va a representar a la provincia tiene que pasar por su federación y después ir a la Confederación para hacer el DID, cuando incluso hay federaciones que ni siquiera están adheridas a la Confederación?"

El funcionario sostuvo que la digitalización ya permite cumplir el mismo objetivo sin generar trámites adicionales.

"Si la aplicación sirve para los deportistas y representa un beneficio, bienvenida sea. Lo que nosotros queremos hacer es sacarle un trámite al deportista."

Además, cuestionó la utilidad práctica del documento.



"No le veo razón de ser al Documento de Identidad Deportiva cuando hay federaciones que ya nuclean toda esa información."

Y reforzó su postura con un argumento basado en la experiencia competitiva.

"No se pide en ningún torneo nacional ni internacional. Nunca, en mi historia, me pidieron un Documento de Identidad Deportiva. Es una ley provincial que adhiere a una ley nacional de hace más de 20 años, pero hoy quedó obsoleta."

Un debate que recién comienza

El intercambio dejó en evidencia dos modelos distintos para entender la organización del deporte mendocino. Mientras la Confederación considera que eliminar el DID implica perder una herramienta que demandó años de trabajo y consenso, desde la Subsecretaría entienden que la prioridad debe ser simplificar los procesos y adaptar la legislación a la realidad actual.

Con la reforma aún en tratamiento legislativo, el debate promete seguir abierto y sumar nuevos capítulos antes de que la Legislatura tome una decisión definitiva.