Tigre sufrió, pero superó a Nacional en el global y avanzó a los octavos de final de la Sudamericana

Tras ganar 3-0 en la ida, Tigre perdió 2-1 la revancha en Victoria ante Nacional de Montevideo y logró clasificar gracias al 4-2 en el acumulado.

Tigre, que había ganado 3-0 como visitante en la ida, se clasificó este martes por la noche a los octavos de final de la Copa Sudamericana pese a caer derrotado como local por 2-1 frente a Nacional de Uruguay, en un partido disputado en el estadio José Dellagiovanna, por la revancha de los 16avos de final.

El Bolso ganaba 2-0 con goles de los delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera en el primer tiempo y se ilusionaba con la remontada, pero Santiago López descontó para el Matador en el complemento y le dio tranquilidad a los de Diego Dabove en los minutos finales. Ahora enfrentarán en los octavos de final a Montevideo City Torque, también de Uruguay.

El gol de Gómez para el 1-0 de Nacional ¡ERROR DEL PITY Y DESCONTÓ EL BOLSO! Gonzalo Martínez se la regaló a Maximiliano Gómez y el uruguayo marcó el 1-0 (1-3 global) de Nacional ante Tigre.



#DisneyPlus Plan Premium (Solo en Argentina) pic.twitter.com/WTpFdAVcD9 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026 El encuentro se inclinaba a favor de los de Victoria debido a la goleada conseguida en la ida y que no tendrían sobresaltos para clasificarse a la siguiente instancia. Pero a los 10 minutos de comenzar el partido, el combinado charrúa se encontró con el pase errado hacia atrás por parte de Gonzalo "Pity" Martínez, que asistió a Gómez y le permitió convertir un golazo con un remate cruzado.

El gol de Maxi Silvera para el 2-0 de Nacional SILVERA PUSO EL 2-0 Y NACIONAL ESTÁ A TIRO



Tras la intervención del VAR, el conjunto uruguayo estiró la ventaja y ahora el global está 3-2 para Tigre.#Sudamericana pic.twitter.com/F05gdsr4mv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026 Nacional siguió atacando con llegadas claras y hasta Nacho Russo, delantero él, tuvo que tapar un cabezazo, hasta que a los 31 'Maximiliano Silvera convertía el 2-0 para la visita, poniéndose a un solo tanto del empate y llevarlo así a los penales.

El gol de Santiago López para el descuento y tranquilidad de Tigre ¡EL GOL DE LA TRANQUILIDAD Y EL DE LA EMOCIÓN! Santi López recibió una gran asistencia de Nahuel Banegas y definió de manera exquisita para sentenciar la clasificación de Tigre a los 8vos de final de la CONMEBOL #Sudamericana luego de eliminar a Nacional. pic.twitter.com/N2DjGUZRTc — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026 En el complemento, Tigre salió dispuesto a no dejar llevarse puesto y comenzó a atacar: a los 20' le anularon un gol a Santiago López por posición adelantada y 2 minutos más tarde se erró un mano a mano que paso cerca del palo. Eso no sería todo, porque en el último tramo del partido, el mismo Santi López convirtió el tanto que selló el boleto a los octavos de final para los locales.